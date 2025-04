Acordes de rock en apoyo a Reino de Hades, el grupo al que le ardió el local

Lo prometieron y lo cumplieron. Reino Fest, el concierto solidario en favor de Reino de Hades, ofreció justo lo que habían prometido los ocho integrantes ... de la banda: un espectáculo de buena música y lleno de amor.

Una pasión de la veintena de grupos de rock y otros géneros que se subieron al escenario del Auditorio de la Alameda para hacer disfrutar de canciones, propias y versionadas, en una jornada que nació por una buena causa, pero que debería mantenerse en el calendario cultural de la ciudad.

Anima Barroca, Viajes espaciales Beirut, Mia Wallace, Dru, Santo Rostro, We want more, Totem, Sonoris Causa, The doll paradoxt, Astter, Montesinos, Asesinos del Amor, Riveers, Rok ing IES Jaén Az-Zait, Pápa Júlu, además de José Antonio Delgado, María Guadaña, Rosario Sabariego, Esther Peñas, El niño del Viento y Ana Cárdenas fueron los encargados de deleitar al público con su música.

Un esfuerzo que fue correspondido con mucho cariño por parte del público, que acudió con las chaquetas de cuero y las botas dispuestos a apoyar a las bandas, pero también a demostrar el cariño que profesan a Reino de Hades, una agrupación jienense con más de 20 años de trayectoria en el panorama musical.

Fin solidario

Como dice el refrán, hay que estar a las duras y a las maduras, un dicho del que se apropiaron los rockeros de la capital acudiendo al concierto. Y es que el objetivo era claro: apoyar a la banda en un momento tan difícil como el que viven, después de que por un fallo en la instalación eléctrica ardiera su local de ensayos junto a algunos instrumentos y gran parte de su equipamiento.

La jornada comenzó en torno a las cinco de la tarde, y Reino de Hades se subió por primera vez al escenario sobre las 19:30. No para cantar, sino para verbalizar el agradecimiento tanto a las bandas como al público por estar ahí en estos momentos tan difíciles.

El encargado de tomar la palabra fue Antonio, el bajista del grupo, que con voz quebrada recordó que «en ese local habíamos pasado más horas que en nuestras propias casas».

Un duro golpe para un grupo que, como la mayoría, tiene que compaginar su amor por la música con sus carreras profesiones, y que por unos instantes vio arder el camino que habían construido a base de horas de ensayos, en carretera y sobre escenarios.

«Por un momento pensamos que el sueño se había acabado», relató Antonio, «pero fue el amor de la gente el que nos hizo seguir. Ya fuera con apoyo económico o con los sentimientos que nos transmitía, y por eso estamos en deuda con ellos».

Además de la entrada al concierto, se habilitó una fila 0 para las personas que no pudieran acudir y además se instaló una barra con precios populares, donde lo recaudado se destinará a Reino de Hades para habilitar el nuevo local y poder reemplazar el equipo técnico.