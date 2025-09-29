La voz de Goku, estrella invitada de Mangafest en Almería La segunda edición de esta cita con el manga, el anime y los videojuegos regresa los días 11 y 12 de octubre al Palacio de Congresos de El Toyo

Mangafest aterriza en Almería con la celebración de su segunda edición. El mayor festival de videojuegos, cultura asiática y entretenimiento de Andalucía, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Juventud, celebra una nueva edición los días 11 y 12 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo. Una edición que contará con una extensa programación e invitados especiales.

La concejala de Juventud, Lorena Nieto, ha presentado este lunes el evento junto al coordinador de Mangafest, David Herrera, y lo ha definido como «el mayor evento de entretenimiento de Andalucía, trayendo a la capital lo mejor del manga, del anime y de los videojuegos». Nieto ha asegurado que «Mangafest llega con una nueva programación con una nueva propuesta, nuevos talleres, nuevos stands e incluso nuevos concursos».

Además, según han indicado desde el Consistorio en un comunicado, entre los invitados a este festival estará Pablo Domínguez, actor de doblaje con una amplia trayectoria. Es la voz del icónico personaje de anime Son Goku y Black Goku en Dragon Ball Super en su versión en castellano, Greed, en la famosa serie Fullmetal Alchemist: Brotherhood, y de Teru en el anime Mob Psycho 100, y muchos más. En concreto, «acudirá a Mangafest Almería el sábado 11 de octubre e interectuará con los seguidores y asistentes».

Ls entradas para el evento están a la venta en la web del festival, www.mangafest.es/almeria. Los asistentes, ha detallado la edil, «tendrán también su oportunidad perfecta para demostrar su destreza con el mando o el ratón en los distintos torneos de videojuegos que se celebrarán». «Es un placer tender la mano en este tipo de eventos que nos pone en el centro del mapa en manga y videojuegos por unos días», ha declarado Nieto en representación del Ayuntamiento de Almería.

El horario de Mangafest será de 11 a 20 horas y, como novedad, esta edición cuenta con entradas de familia numerosa, con cinco entradas por 25 euros, con lo cual sale la entrada a solo 5 euros. Junto a esto, además, se han puesto en marcha una oferta 3x2 en entradas de sábado y domingo.

«Vamos a tener una zona grande de talleres donde vamos a incluir, por primera vez, talleres basados en la tecnología con drones y ciencias», ha señalado David Herrera entre las novedades de la cita. »Lanzaremos, prácticamente a diario, los nuevos invitados y las nuevas actividades, lo cual prolongaremos hasta la llegada del festival», ha finalizado.

Esta nueva edición ofrecerá contenidos de la mayor calidad y reunirá a miles de aficionados a la cultura asiática, los videojuegos y familias almerienses en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería. Desde el Ayntamiento han recalcado que «todas las novedades sobre la programación del festival y los invitados que asistirán al mismo, se darán a conocer en las redes sociales de Mangafest y en la web».

