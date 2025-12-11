Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Talento infantil, pureza flamenca y herencia familiar reivindican la Navidad más jonda

Los Chiquiticos de Almería presentan su espectáculo navideño: 'A tu puerta hemos llegao, los chiquitos en cuadrilla', este viernes en El Morato

Rafael Márquez González

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

Los Chiquiticos de Almería llegan mañana a la peña El Morato, con un espectáculo que promete emocionar y sorprender. Un recital donde la inocencia, la ... tradición y el arte más genuino se funden para mostrar que el futuro del flamenco está en manos de una nueva generación que pisa fuerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  3. 3 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  4. 4 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  5. 5 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  6. 6 Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo
  7. 7 «¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»
  8. 8 El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana
  9. 9 Servicios Sociales recibe una donación de 500 plantas para decorar varios centros en El Ejido
  10. 10 Condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de 350.000 euros con una tarjeta bancaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Talento infantil, pureza flamenca y herencia familiar reivindican la Navidad más jonda

Talento infantil, pureza flamenca y herencia familiar reivindican la Navidad más jonda