Talento infantil, pureza flamenca y herencia familiar reivindican la Navidad más jonda

Los Chiquiticos de Almería llegan mañana a la peña El Morato, con un espectáculo que promete emocionar y sorprender. Un recital donde la inocencia, la ... tradición y el arte más genuino se funden para mostrar que el futuro del flamenco está en manos de una nueva generación que pisa fuerte.

Santiago Fernández un guardián del cante más puro

Este niño de casta comenzó a cantar casi al mismo tiempo que aprendía a hablar. A los tres años ya mostraba una pasión arrolladora por el flamenco, empapándose del legado de figuras como Juan Moneo 'El Torta', Pansequito o Luis de la Pica. Su dominio del cante antiguo y su naturalidad sobre el escenario lo han convertido en una joven promesa imprescindible. Su jondura en la seguiriya y su chispa en las bulerías son reflejo de un talento auténtico y precoz.

María del Molinero, una voz aterciopelada con herencia musical

María Moreno –María del Molinero– creció rodeada de música. Su abuelo, El Quini, y su padre, Dani 'El Molinero', marcaron profundamente su sensibilidad artística. Su participación en La Voz Kids confirmó lo que Almería ya sabía: su voz dulce y su facilidad natural para el cante la convierten en un valor imprescindible dentro del grupo. Representa la inocencia como virtud, capaz de emocionar desde la pureza más absoluta.

Nono Heredia, arte desde la cuna

Nacido en una familia flamenca de Granada, Nono Heredia vivió desde bebé el ambiente del cante y el baile junto a su padre, el cantaor Antonio Heredia. Con tan solo dos años marcaba compás y pedía bulerías antes de dormir. A sus ocho años, su «juego» de bailar se ha transformado en vocación. Ha recibido formación de artistas como Farruquito, El Farru, Torombo o El Carpeta, y continúa creciendo en la escuela de Ray Benítez. Un talento nato destinado a una brillante trayectoria.

Johny Cortés, compás de La Chanca para el mundo

Percusionista precoz y profundo, Johny Cortés destaca por su ritmo electrizante y su compás creativo. Admirado por la crítica, ha colaborado con grandes figuras como Tomatito, Niño Josele, María Canet o Mariángeles Fernández. Su trayectoria incluye escenarios emblemáticos y festivales de referencia, como el Festival del Cante de Las Minas. Nacido en La Chanca, lleva en la sangre el pulso jondo de su barrio.

Antonio de Quero, el toque que impulsa a la nueva generación

Nacido en Almería en 1991, Antonio de Quero comenzó su formación guitarrística a los 8 años y se consolidó como un guitarrista de gran proyección, reconocido en los concursos Desencaja y compositor de la banda sonora flamenca del cortometraje ganador de un Goya Cazatalentos. Además de su carrera artística, dirige la Escuela de Flamenco Juvenil de la Peña El Morato y lidera su propia compañía con el objetivo de promover el talento local. Un artista que ha hecho del toque, la enseñanza y la difusión del flamenco su vida.

Con este elenco, Los Chiquiticos de Almería presentan un espectáculo navideño que no solo celebra la tradición, sino que demuestra que la savia nueva del flamenco está más viva que nunca. A partir de las diez, mañana viernes en El Morato.