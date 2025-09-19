Pasión Vega, Miguel Poveda, María Peláe o Ara Malikian, este otoño en Roquetas de Mar El Teatro Auditorio de la localidad tendrá una extensa y variada programación para cerrar este 2025

M. P. M. Roquetas de Mar Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:53 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

Roquetas de Mar dará la bienvenida al otoño con una programación cultural para todos los públicos. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado de los concejales José Juan Rubí y Daniel Salcedo, ha presentado esta mañana las actividades y, de igual forma, ha anunciado que Ricardo Roldán será el encargado del Teatro Auditorio tras la jubilación de Juan José Martín, al que ha agradecido el trabajo realizado durante más de dos décadas.

La programación cultural de otoño arranca el miércoles 1 de octubre con la actividad 'Soy capaz' que reúne a Irene Villa, víctima de un atentado y Eduardo Strauch, superviviente del accidente de los Andes de 1972. Ambos protagonizarán una conversación íntima, emocionante y transformadora. Un encuentro cálido, participativo y lleno de verdad. El sábado, 4 octubre será el turno de María Peláe con 'El Evangelio'. La cantautora malagueña trae un espectáculo donde cada canción es una verdad contada con arte y pasión.

'El Evangelio' es un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, en las historias que merecen ser contadas y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino. Con su sello inconfundible, María Peláe fusiona flamenco, pop, crítica, humor y mucho estilo en un show vibrante, lleno de fuerza y emoción, que dejará huella.

El sábado, 11 de octubre llega el teatro al Auditorio. Se representa la obra 'Ifigenia' de Silvia Zarco. La de Ifigenia es la primera muerte violenta de una mujer en la literatura occidental. Agamenón, su padre y jefe del ejército griego, sentencia y clava como una bandera la raíz de la violencia contra niñas y mujeres en el origen de nuestra civilización. Dirigida por Eva Romero cuenta en el reparto con Juanjo Artero, María Garralón, Beli Cienfuegos, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Alberto Barahona, Néstor Rubio, Rubén Lanchazo.

El viernes, 17 octubre, la artista Pasión Vega sube a las tablas del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar para ofrecer un recital de canciones que dan vida a la banda sonora del director manchego, Pedro Almodóvar. Con su voz singular, versátil y polifacética, potente y expresiva, Pasión acercará a Pedro Almodóvar en este homenaje musical y cinematográfico a su figura. Las historias de las películas, la fotografía, el uso magistral de los colores, la iconografía pop art que conforma los decorados y las canciones, todo forma parte de su legado.

El sábado, 18 octubre será el turno del bailaor Julio Ruiz que presenta 'La Familia' en Roquetas. 'La familia' es una propuesta innovadora del bailaor y coreógrafo Julio Ruiz. Desde una perspectiva multidisciplinar, integrando escritura, danza, performance y flamenco, explora las dinámicas familiares. La figura central de la obra es la relación entre las tres mujeres de la familia del creador, cuyas interacciones han marcado el destino y el camino de esta.

El viernes, 24 de octubre, Los Vivancos presentan 'Colgando las botas'. Son seis hermanos que han roto moldes con su virtuosismo, versatilidad y atrevida propuesta, convirtiéndose en uno de los máximos representantes de la marca España, y en una referencia de la danza española del siglo XXI. En este espectáculo hacen un recorrido por su fructífera y vertiginosa trayectoria como grandes creadores de espectáculos de danza multidisciplinar.

El sábado, 25 de octubre a las 17 horas, Cantajuego llega con 'Mega Hits', un show espectacular que reúne las canciones más emblemáticas y queridas en la historia del grupo. En 'Mega Hits', niños y familias podrán disfrutar de un recorrido musical vibrante y lleno de energía, donde los grandes éxitos de Cantajuego cobran vida en el escenario. Una fiesta de la música, el baile y la diversión, diseñada para hacer cantar y bailar a todos los asistentes, desde los más pequeños hasta los más grandes.

El viernes, 31 de octubre, el auditorio se viste de gala para recibir al Ballet de Kiev con 'La Bella Durmiente' de Piotr Tchaikovsky. 'La Bella durmiente', ballet en cuatro actos con prólogo. Así, con piruetas, aplausos y magia, la Bella Durmiente deja a todos con un mensaje claro: si te cruzas con un hada vengativa, asegúrate de invitarla a la fiesta. Y colorín colorado, este cuento eterno, lleno de magia y belleza, que siempre vivirá en nuestros corazones, se ha terminado.

El viernes, 7 de noviembre llega a Roquetas un virtuoso del violín como es Ara Malikian, que se adentra con «Intruso» en músicas y culturas ajenas a su propia tradición, de ahí la denominación de su último espectáculo. Libanés, de ascendencia armenia, estudios alemanes y británicos, residencia malasañera y vocación nómada. Su nuevo show es una invitación a recuperar el disfrute de la voz de su violín y de su visión única de la música.

El sábado, 8 de noviembre, se celebra el concierto navideño 'Así canta Jerez'. Un grupo de más de 20 jóvenes flamencos liderados por Luis de Perikín, forman parte de 'Así Canta Jerez en Navidad', un proyecto de Jerez de la Frontera en Navidad. Un espectáculo único que combina la tradición flamenca con la alegría de la Navidad. Más de 20 artistas en el escenario, cantando y bailando con pasión. Villancicos populares, zambombas y mucho ritmo. Un ambiente familiar para disfrutar de la Navidad en familia.

El sábado, 15 de noviembre, la gran figura del flamenco como es Miguel Poveda llega al Auditorio de Roquetas de Mar. Más que un disco de villancicos, «el árbol de la alegría» es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón, y esa chispa de esperanza que nunca se apaga. En este nuevo trabajo Miguel Poveda firma gran parte de la composición, imprimiendo su sello personal en cada tema y convirtiendo estos villancicos en piezas únicas que respiran raíz, amor y verdad.

El viernes, 21 de noviembre se celebra la I Muestra de Artistas Locales que reúne a Olivia Zamora, Juan Alonso Pérez, Sonia Miranda, Olivia Zamora, cantante y compositora almeriense, creció en un hogar donde la música curaba, inspiraba y conectaba. Con influencias de géneros como el R&B, el jazz, el blues y el pop. Juan Alonso Pérez, cantar es su pasión, ha participado en 'La Voz Kids' y próximamente en 'Tierra de talentos'.

Sonia Miranda nació en Isla Mayor (Sevilla) aunque, desde hace varios años, reside en Almería. Una cantaora que avanza despacito, con un ojo puesto en la tradición y el otro en su propio horizonte. Su presente artístico es ya una realidad brillante.

El sábado, 22 de noviembre el artista almeriense JJ Fuentes presenta su disco 'El Heredero' en el Auditorio. En este álbum, se ha acompañado de las colaboraciones de los compositores más importantes e influyentes de la historia del Rock español. Este concierto será especial dentro de la gira, ya que JJ Fuentes contará con algunos invitados del disco para un concierto único e irrepetible.

El viernes, 28 de noviembre, Manu Sánchez presenta '¡Entregamos!'. Llega para abrirse en canal para reír como si no hubiese un mañana, ahora que quizás es más consciente que nunca que, a veces, puede que no haya un mañana. Un show ácido con grandes dosis de humor a bocajarro para abordar las ironías de la vida con su espectacular visión e ingenio.

El sábado, 29 noviembre tendrá lugar el concierto de la Orquesta Excelentia dirigida por Fernando Furones con música de Zimmer, Williams y Morricone. Los días 12, 13 y 14 de diciembre, el Auditorio abre sus puertas a Juan Dávila y 'El Palacio del pecado'. Un auténtico showman que vendió su alma para crear el monólogo más alocado, divertido e imprevisible al que nunca hayas podido asistir.

Una programación con «esencia»

Amat ha valorado «de gran calidad» la extensa y variada programación que ofrece el Teatro Auditorio para cerrar este 2025. «Siempre hemos apostado en el Teatro Auditorio por traer los mejores y aquí tenemos actuaciones que en otros lugares suelen costar mucho más las entradas que en Roquetas», ha considerado el regidor.

Por su parte, el concejal de Cultura, Daniel Salcedo ha apuntado que tras un verano «intenso» y «exitoso» gracias a la respuesta del público, se vuelve a levantar el telón con una programación que sigue apostando por «la calidad, la diversidad y la cercanía» con nuestro territorio y puntualiza que la programación «mantiene la esencia que nos ha caracterizado a lo largo de estos 21 años de vida».