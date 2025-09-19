Music For All, premiada en la cita internacional Music Cities de EE UU La fundación 'hermana' de Cooltural Fest recibe el premio 'Mejor Iniciativa de Apoyo a la Diversidad e Inclusión en la Música' en el evento anual celebrado en Arkansas

La Fundación Music For All se ha convertido en sus poco más de seis años de vida en un referente indiscutible de lo que supone trabajar para que la música sea el más universal de los lenguajes y la inclusión algo naturalizado en los eventos musicales. Nacida de la mano de Cooltural Fest-Music for All y Crash Music en 2019, haciéndolo el primer festival inclusivo a nivel nacional y uno de los más inclusivos de Europa, esta entidad persigue la difusión y promoción de la cultura musical entre todas las personas independientemente de sus capacidades.

Su juventud no le impide atesorar ya una cuantiosa lista de premios y reconocimientos y, ahora, suma uno más, pero no uno cualquiera: el de la convención estadounidense 'Music Cities Awards' como 'Mejor Iniciativa de Apoyo a la Diversidad e Inclusión en la Música', en una gala celebrada en Fayetteville (Arkansas, EE UU). Todo un espaldarazo internacional que refuerza la labor de la Fundación, cada vez más extendida, ha valorado la propia organización en un comunicado tras recibir este reconocimiento.

La Convención de Music Cities ha celebrado esta semana su décimo aniversario en Fayetteville, una vibrante ciudad universitaria que alberga uno de los lugares de música en vivo más antiguos y de mayor trayectoria en Arkansas: George's Majestic Lounge, fundado en 1927. Organizada en colaboración con Experience Fayetteville, la Convención de Music Cities es un lugar para debatir las mejores prácticas sobre cómo se puede utilizar la música para transformar las ciudades y para conectarse con personas con ideas afines interesadas en garantizar que las comunidades tengan ecosistemas musicales prósperos en todo el mundo.

Una labor reconocida

Pese a su juventud, el desempeño de la Fundación Music For All ya ha sido galardonado con anterioridad con el Premio AUPA! Proyecto del Año durante BIME 2024, además del Premio Backstage 2024 de la Asociación de Promotores Musicales de España, Premio Andalucía + Social, por parte de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía en el 2022, por los Premios Solidarios ONCE Andalucía en la categoría ONG en el 2021 y ha recibido un reconocimiento en los premios 'Recicla La Noche' organizados por la patronal de España De Noche.

También, Raquel García, coordinadora de actividades de la fundación, ha recibido el premio BIME Equity de Amazon Music por su trayectoria y proyección de futuro como parte del tejido artístico o profesional de la industria de la música Iberoamericana. La fundación ha sido finalista en los Premios Sociedad Inclusiva de COCEMFE y en el Premio de 'Proyectos Culturales relacionados con Modelos y Experiencias de Buenas Prácticas en Gestión Cultural entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)' organizada por la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Gestión Cultural.

De este modo, empezando desde Almería en Cooltural Fest allá por 2018, la Fundación Music For All ha logrado expandir una conciencia por la inclusión en la industria musical que cada vez llega a más personas y afronta el futuro con ganas de seguir avanzando, lista para afrontar nuevos retos y nuevas barreras que suprimir.

Con sede en Almería, su labor ha trascendido ya cualquier barrera geográfica. A fecha de hoy, ha implementado sus 80 medidas inclusivas el pasado curso en más de 30 festivales de toda España. Entre ellos, nombres propios tan destacados como Sonorama Ribera, Sónar, Mallorca Live, Coca Cola Music Experience o Low Festival en localidades de Madrid, Mallorca, Barcelona, Alicante, Albacete, Galicia, Cantabria o Murcia.