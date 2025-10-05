El Evangelio de María Peláe hace vibrar al Auditorio de Roquetas de Mar

M. P. M. Almería Domingo, 5 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Era la primera vez actuaba en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. El público que acudió el sábado a escuchar a la artista malagueña María Peláe, sabía perfectamente a lo que iba. Y así fue, hora y media de música de un alto nivel, con una artista que es pura energía, que estuvo todo el tiempo mientras cantaba sin parar de moverse y bailar y que puso de pie en varios momentos de la noche a sus incondicionales.

Peláe llegaba al Teatro Auditorio con su nuevo disco 'El Evangelio'. Con este proyecto más reciente, la cantante muy bien arropada por sus músicos y dos excepcionales voces como acompañamiento, ofreció una noche de alegría y mucha celebración. El arranque no pudo ser mejor y cantó sus dos grandes temas 'La Perra de Despeñaperros' y 'La Putukita'.

Ya se presagiaba una noche de mucho ritmo, con un flamenco fusión, pero es que María Peláe se atreve con todo. Sus primeras palabras dirigiéndose al público fue para dar las gracias por acudir a su concierto y señalaba «qué bonito todo el mundo aquí, qué alegría más grande de estar en Roquetas de Mar», sostenía mientras sobre el escenario no paraba de moverse. Esa energía la contagiaba la artista a su público.

La malagueña continuaba con 'Yale' y luego daba paso a 'La Quería' y '4 Moneas' ofreciendo su potencial siempre bien acompañada por unos grandes músicos. «Hermanos y hermanas, esta noche nuestro objetivo es que salgáis por estas puertas bendecidas en la lujuria, en la alegría, en la fantasía y en la homosexualidad, satisfechos y felices. Es una alegría que esta noche nos hartemos de agua bendita en este maravilloso sitio donde comienza El Evangelio», sostenía.

María Peláe vive un momento artístico único y maravilloso y eso que el camino no ha sido nada fácil para ella. Ella es una luchadora y sobre todo una mujer y artista muy reivindicativa, y eso se aprecia en las letras de sus canciones. En esa línea de reivindicación interpretaba 'Que vengan a por mí'. «Es la primera vez que estoy en Roquetas de Mar, cantando y lo mismo me empadrono. Desde que comenzamos este Evangelio, nos hemos propuesto que todos los territorios donde pisamos sean territorios seguros».

Luego llegó 'El Regalito', un temazo donde la artista derrocha mucha cercanía y donde se notaba que el público estaba totalmente entregado. Fue el momento que la artista descubría que eran muchos los que la veían por primera vez. Luego hizo 'El punto medio', donde relató como surgió ese tema a sus 35 años. Seguiría con 'Mi tío Juan', otro gran tema de la noche.

Poco después, Peláe se sentaba al fondo del escenario, en el único tema lento de la noche y sonaban los acordes de 'La llave al mar'. «Esta canción es muy especial para mí, y es que a veces una se mete en una vorágine en la que sin querer a veces se olvida por qué empezó a escribir y empezó a cantar. Tenía yo esa conversación pendiente con el arte».

'Santoral' y 'Letra Menúa' devolvieron el ritmo al escenario. Excepcional interpretación de 'Me duelen los ojos' y un remix de grandes canciones de Rocío Jurado ('Como yo te amo', 'Lo siento mi amor' y 'Señora'). En la parte final, María Peláe anunció que el concierto estaba llegando a su final. «Nos lo estamos pasando muy bien», anunció Peláe para entonar 'Que digan'.

Tras marcharse unos segundos del escenario, volvieron los músicos y María Peláe para acabar la noche por todo lo alto. Hicieron 'Por si te vas' y cerraron la fiesta con 'La Niña', donde el público acabó de pie y bailando. Fue una noche vibrante, con una artista que no deja indiferente a nadie.

