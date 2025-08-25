Cooltural Fest también conquista el día en el Escenario Playa El domingo actuaron junto a La Faluca y con entrada libre, las bandas Arena Polar, Carmesí, Arrecío, Casero y Colectivo Da Silva

María Paredes Moya Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 13:01 Comenta Compartir

Domingo, la playa cerca y conciertos variados y gratuitos. La combinación del Escenario Playa de Cooltural Fest, junto a la Faluca y entre el Auditorio y el Paseo Marítimo, volvió a conquistar este domingo a miles de almerienses, curiosos y turistas que en algún momento de la jornada han disfrutado de otro variado menú de música en directo, comenzando a las 12.00 del mediodía y con término pasadas escasamente las seis de la tarde. Media docena de nombres propios que han pasado por las tablas del coqueto escenario diurno: por orden de intervención, Arena Polar, Carmesí, Arrecío, Casero y Colectivo Da Silva, que cogieron así el relevo de sus compañeros del día anterior, que fueron Mateo Eraña, Yarea, Daniel Sabater, Hey Kid, Melifluo, Anabel Lee y una Batucada Inclusiva con Bloco Suca como fin de fiesta.

Todo ello organizado por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Diputación Provincial con Costa de Almería y Sabores Almería, Estrella de Levante, Schweppes, Brugal y Cupra Indalo Motor.

Desde Granada, Arena Polar nació como un proyecto en busca de un sonido único que combina frescura y profundidad. En 2023, la banda ganó la X edición del certamen Emergentes de la sala Planta Baja y desde entonces su trayectoria no ha hecho más que crecer sobre seguro, a pequeños pero sólidos pasos que agruparon en su primer largo 'Querer o morir', con temas luminosos como 'Sol en primavera', 'Cuando amaneces' o la más añeja 'Sé que no es perfecto'.

De mujer a mujer, la murciana Carmesí recogía el testigo con esa mezcla de alegría en las melodías pop con la esencia nostálgica de su voz, que casi parece extraída de otro tiempo, otro lugar. La alegría deseosa de 'Una versión mejor' o 'Disneyland', la pegadiza 'Tan fácil' o el medio tiempo con toques de disco retro de 'Entre tú y yo' son algunas de las mejores canciones de la artista hasta la fecha a las que seguro sumará más en las próximas fechas.

Protagonismo de guitarras en la segunda parte

Como ocurriera el sábado, la segunda parte de la jornada diurna intensificó distorsión y velocidad con las propuestas más enérgicas y guitarreras. Prueba de ello, sin duda, es Arrecío. Se autodenominan como 'tonti-punk', porque «contaminamos los subconscientes» y ofreció el lado más corrosivo y ácido de las propuestas. La adictiva línea de bajo rebosante de post punk de 'Almodóvar', la visión irónica de 'Onvres', la festiva 'Relío' o las también divertidas '1Wasap' o 'Romanticómana' retumbaron en una actuación sin freno.

Casero es el proyecto personal de Gabriela Casero, que cogió una entidad considerable gracias a su nueva entrega, el disco '¿Estoy exagerando?', donde ha sumado una buena distorsión de guitarra a su dietario de dramas cotidianos pop. Un álbum poderoso que ha terminado de situarla como uno de los valores emergentes más sólidos. La rutina del amor y el desamor y todas las emociones que se pueden desarrollar en torno ellas cobran vida en temas como 'Cuánto más', 'Algo que ganar', 'Romance extremo' o 'Más divertido'.

El cierre lo puso Colectivo Da Silva, que entró en la lista el día anterior debido a motivos personales de Los Punsetes, que le impidieron viajar hasta Almería. El septeto granadino venían con 'El sol' bajo el brazo, un último disco publicado el pasado mes de abril y en el que abren sus ritmos pegadizos a otros terrenos personales y con matices de psicodelia. El funky, los ritmos bailables, el rock… y todo lo que quepa en una coctelera de sonido de los más dinámica que fue el cierre perfecto para el Escenario Playa con temas como 'Marina D'Or', 'Nos vemos luego' o 'Déjame un rato'.