'CH10': segundas partes sí son buenas en Campohermoso

María Paredes Moya Almería Martes, 8 de abril 2025, 12:43

El listón estaba muy alto después de la gran acogida del año pasado, pero la segunda edición del festival 'CH10' celebrado durante el fin de semana en Campohermoso ha demostrado que, en ocasiones, segundas partes sí son buenas. Desde el Área de Festejos del Ayuntamiento de Níjar han confirmado que más de 15.000 personas han pasado por el festival de primavera del corazón del Campo de Níjar, una cifra que, sumada al gran cartel de artistas y a la ausencia de incidencias destacadas, califican de «rotundo éxito».

El recinto habilitado junto al junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de Campohermoso ha incluido, además de la carpa donde se han desarrollado las actuaciones musicales en vivo con el toque de las diez barras locales, espacios para atracciones de feria, puestos de comida, ludoteca y zoco artesano, entre otros.

La respuesta del público ha sido excelente. Los asistentes a esta segunda edición del 'CH10' han podido disfrutar de las actuaciones en vivo de Henry Méndez, Adrián Montoya, Yimiyendun, Rubén Ventura, Andy Miralles, Pako Revolution, Espinosa, Rubén Hidalgo, The Pickies, Magdaleno el Tributo a Estopa, Sergio Contreras, Manuel Puertas, Adrián Montoya o Ernesto Martínez. Y vaya si han disfrutado.

«Los nijareños hemos vuelto a demostrar que no se nos da nada mal montar eventos festivos de calidad», ha apuntado Rafael Nieto, concejal de Juventud y Festejos. El edil ha agradecido públicamente la implicación de los vecinos de Campohermoso en general, y de los responsables de las diez barras en particular, «porque sin ellos, el 'CH10' no sería posible», y ha destacado la repercusión positiva que ha tenido este festival en el sector hostelero de la localidad.

«Hablamos de un evento que supone un punto de encuentro diferente para los nijareños y para la gente de fuera del municipio que se ha desplazado a Campohermoso este fin de semana, y además, es un evento ya consolidado en nuestro calendario festivo», ha finalizado Rafael Nieto.

