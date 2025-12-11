Carlos Rivera acercará su tour '¡Vida México!' a Almería en 2026

Almería recibirá el próximo 2026 la visita del artista mexicano Carlos Rivera, quien ha anunciado nueva gira por el territorio con '¡Vida México!'. Tras celebrar ... por todo lo alto sus veinte años de carrera con una gira muy especial y que le trajo a España con tres espectáculos muy especiales, los almerienses podrán disfrutar de su talento en la temporada estival.

Ahora, el artista mexicano afronta una nueva etapa marcada por su creciente vínculo con España. Su éxito 'Mal escrito' junto a Malú, se ha consolidado este año como uno de los temas más escuchados en las principales emisoras de radio nacionales, y en su álbum '¿Qué significa el amor?' también ha colaborado con la española Mafalda Cardenal.

Además, Rivera ha publicado su nuevo EP, 'Vida...', el pasado 30 de octubre y, poco después, participó en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde rindió homenaje a Raphael, premiado con el Latin Grammy honorífico, «reforzando nuevamente su admiración por la música española».

El artista ha tendido puentes hacia nuestro país con el anuncio de su tour a través de sus redes sociales que le permitirá acercarse a once ciudades durante el verano de 2026 y, según indican, se sumarán más fechas a las ya anunciadas. El 21 de junio actuará en el Navarra Arena de Pamplona, primera cita que abrirá toda una etapa llena de éxitos.

Después continuará por Castellón, Valencia, Bilbao, A Coruña, Alcalá de Henares, Barcelona o Murcia. Seguidamente, visitará la capital almeriense el 18 de julio. Será en la Plaza de Toros donde podrán disfrutar de los mejores temas del intérprete. Además, estará presente en festivales de primera línea en Cádiz o Marbella.

Las entradas estarán disponibles el próximo martes, 16 de diciembre, a través de ticketmaster.es. «Prepárate para vivir Vida México como nunca», advierte en su red social.