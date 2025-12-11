Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Carlos Rivera acercará su tour '¡Vida México!' a Almería en 2026

Su nueva gira llegará a la Plaza de Toros durante el mes de julio

R. I. / E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:40

Almería recibirá el próximo 2026 la visita del artista mexicano Carlos Rivera, quien ha anunciado nueva gira por el territorio con '¡Vida México!'. Tras celebrar ... por todo lo alto sus veinte años de carrera con una gira muy especial y que le trajo a España con tres espectáculos muy especiales, los almerienses podrán disfrutar de su talento en la temporada estival.

24.0.520974447Te puede interesar

