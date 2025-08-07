Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El arrebato en un concierto reciente. IDEAL

El Arrebato actúa hoy en Roquetas tras suspenderse el concierto de Camela

El concierto tendrá lugar a partir de las 22.00 horas en Playa Serena y forma parte del ciclo de grandes conciertos que organiza Roquetas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:27

Camela ha suspendido el concierto previsto para hoy jueves 7 de agosto en Roquetas de Mar. El dúo formado por Ángeles y Dioni tenían previsto actuar a partir de las 22:00 horas en Playa Serena II. Camela ha enviado un comunicado oficial que anunciaba la cancelación del concierto de Roquetas de Mar «como consecuencia de una faringitis aguda de Dioni».

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Cultura, ha reaccionado rápidamente para que en su lugar actúe El Arrebato. Sin duda, los aficionados a la música no podrán disfrutar de Camela, pero sí podrán hacerlo con El Arrebato, un artista muy querido en la provincia. A las 21:00 horas, comenzará la actuación de Dj Miriam Amat, que continuará una vez concluya el concierto. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar lamenta las molestias y agradece la comprensión de vecinos y visitantes.

Por otro lado, el pasado 10 de marzo, pero de 2024, el cantante Francisco Javier Labandón, más conocido artísticamente como 'El Arrebato', llenó el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en la noche del sábado. El sevillano cumplió con las expectativas, agotando las entradas, y ofreció un espectáculo con gran entrega durante dos horas.

La energía, la alegría y la vitalidad del artista contagiaron al público, que disfrutó a lo grande.El Arrebato llegaba a Roquetas de Mar con su nueva gira de presentación del disco 'Una tarde cualquiera'. El artista, arropado por siete personas entre músicos y coros, ofreció una actuación memorable. El Auditorio se vino abajo en más de una ocasión coreando su nombre. Y es que, El Arrebato alegra la vida con su música y su ritmo.

