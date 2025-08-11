Arranca la renovación de abonos para la Feria Taurina de Almería Los nuevos abonos se podrán adquirir del 18 al 20 de agosto, mientras que la venta de entradas sueltas será a partir del 22 de agosto

La empresa Lances de Futuro comienza ha comenzado desde este lunes, 11 de agosto, la renovación de abonos para próxima Feria de Almería 2025. Unas Fiestas Patronales que se desarrollarán durante los días 26, 27, 28 y 29 de agosto.

Los abonados podrán renovar su abono hasta el jueves 14 de agosto en las taquillas de la plaza de toros. El horario será de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Asimismo, los nuevos abonos se podrán adquirir del 18 al 20 de agosto, mientras que la venta de entradas sueltas será a partir del 22 de agosto.

En cuanto a los precios de los abonos, el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha incidido que «este año volveremos a contar con abonos para jóvenes y jubilados y una política de precios para todos los bolsillos. Abonos desde 61 euros para el público general y un abono para jóvenes desde 38 euros».

Carteles

Los festejos comenzarán el martes, 26 de agosto, con la novillada en clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Almería, donde harán el paseíllo los alumnos Dennis Martín, Héctor Morales, Antonio Ortega y Pablo Sánchez, que lidiarán cuatro novillos de Salvador Gavira.

El miércoles, 27 de agosto, se celebrará una novillada mixta, con novillos de la ganadería de López Gibaja para Sergio Sánchez y Julio Norte; y dos novillos sin picadores para el novillero almeriense Blas Márquez.

El jueves, 28 de agosto, se lidiarán toros de El Parralejo y Álvaro Núñez, para Morante de la Puebla, Fortes y Juan Ortega.

El abono almeriense se cierra el viernes, 29 de agosto, con una corrida mixta, con la presencia del rejoneador Diego Ventura, y la presencia de Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Se lidiarán toros de María Guiomar, para rejones; y de El Pilar, para los matadores de a pie.