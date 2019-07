Almería recibe a la estrella internacional Chick Corea con The Spanish Heart Band El artista de prestigio internacional, acompañado por brillantes intérpretes en una nueva propuesta musical. / AYTO. ALMERÍA La plaza de toros acogerá mañana miércoles el concierto que tendrá lugar a las 22 horas y para el que aún hay entradas MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Martes, 23 julio 2019, 01:04

No es el primer acercamiento que tiene Chick Corea al flamenco, pero sí que es la primera vez que el multipremiado músico de fama internacional actúa en un festival de flamenco propiamente dicho, un hecho que le ha supuesto un atractivo añadido para aceptar estar en Almería mañana miércoles junto a The Spanish Heart Band, en uno de los cuatro conciertos que dará en España.

Chick Corea presenta en esta gira una nueva banda, compuesta por ocho músicos y cargada de flamenco, jazz y ritmos latinos. The Spanish Heart Band toma su nombre del disco publicado en 1976, y está compuesta por un elenco de lujo.

El madrileño Jorge Pardo, miembro original del sexteto de Paco de Lucía, se une a esta banda con saxo y flautas. El almeriense Niño Josele, que también tocó en la banda de Paco de Lucía en los últimos años, aporta su arte en la guitarra flamenca. Michael Rodríguez en la trompeta y Steve Davis en el trombón forman una de las grandes secciones de metales modernas. La imparable sección rítmica, columna vertebral de la banda de Corea, la componen el maestro cubano Carlitos del Puerto al bajo, junto con el maestro a la batería Marcus Gilmore y el joven del baile, Nino de los Reyes, aporta la chispa y el más puro carácter flamenco.

Desde que tocara por primera vez con la leyenda de la guitarra, Chick Corea ha desarrollado un profundo repertorio de brillante jazz latino, en el que destaca 'Spain' (standard contemporáneo), imprescindible dentro de su amplísimo repertorio en cualquiera de sus conciertos alrededor del mundo, incluida en el primer álbum de inspiración world-groove, de su banda, 'Return to Forever', así como el tema 'Sometime ago / La fiesta'. Paco de Lucía llegó a decir de él que «él sí que había revolucionado el flamenco», que era como un guitarrista flamenco, pero con dos guitarras, una en cada mano.

Icono de la música

Corea ha alcanzado el status de icono en la música. El tecladista, compositor y líder de varias formaciones es el cuarto artista más nominado en la historia de los Premios Grammy con 63 nominaciones y 22 premios, además de varios Grammy Latinos. Ha interpretado un sorprendente número de estilos musicales en su carrera: vanguardias, bebop, jazz-rock, fusión, canciones infantiles, de música de cámara o sinfonías desde sus inicios en las míticas bandas del trompetista Miles Davis, que sacudieron el género a finales de los años 60 y principios de los 70.

Sin embargo, Chick Corea nunca ha sido más productivo que en el siglo XXI, ya sea tocando el piano acústico o los teclados eléctricos, liderando múltiples bandas, tocando solo o colaborando con multitud de proyectos. Ha sido nombrado artista del año tres veces en esta década en la encuesta de lectores de la prestigiosa publicación de jazz Down Beat. Nacido en Massachusetts en 1941, sigue siendo un espíritu creativo incansable, reinventándose continuamente a través de su arte. Y, como ha dicho The New York Times, es «una luz, exuberante y eternamente joven».

El 53º Festival de Flamenco y Danza de Almería, organizado por el área de Cultura y Educación, vivirá así otra nueva cita espectacular después de las buenas críticas cosechadas tras el paso del Ballet Nacional de España con la Orquesta Ciudad de Almería y con José Mercé y Tomatito la pasada semana, además de las mágicas noches de la Alcazaba con 3 a Compás y La Tremendita, María José Pérez y José del Tomate.

El concierto comenzará a las 22 horas y las entradas, que están cerca de agotarse, están disponibles a través de los canales de venta habituales, como son la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y la página web del área www.almeriaculturaentradas.es, además de la página www.entradas.flamencojam.com, promotora oficial del evento. Tienen un precio que oscila entre los 20 y los 35 euros.