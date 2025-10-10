Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería late al son del jazz

Nueve conciertos ofrecerán un acercamiento en estilos durante el 33º Festival Internacional Almerijazz del 24 de octubre al 9 de noviembre

M. P. M.

Almería

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:40

Desde hace varios años, otoño en Almería es sinónimo del Festival Internacional Almerijazz que, del 24 de octubre al 9 de noviembre, celebrará este año su trigésimo tercera edición con una programación que incluye hasta nueve conciertos en espacios como el Auditorio Municipal Maestro Padilla, Teatro Apolo o el Centro Cultural Fundación Unicaja. Una amplia oferta organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almeria, coordinada por Manantial de Músicas y con el patrocino de Cerveza Águila sin filtrar, Fundación Unicaja, AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta y El Faro del Jazz. Almerijazz es miembro de Plataforma Jazz España.

Antes de su presentación oficial la próxima semana, ya se han puesto a la venta las entradas en los canales habituales de la programación municipal, en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y a través de la plataforma de venta online https://almeriaculturaentradas.es/. La información completa y actualizada de cada evento se encuentra disponible en la web oficial https://almerijazz.com/.

Un año más Almerijazz demuestra una personalidad y carácter muy especial con una programación diversa en estilos y rica en propuestas, donde figuras de primer nivel internacional se unen a artistas emergentes del panorama nacional. Leyendas del jazz junto a la Big Band Clasijazz y el talento del jazz local, dan forma a esta 33º edición que une a todos ellos en un conjunto con personalidad propia y destellos de vanguardia.

El viernes, 24 de octubre, se abrirá el festival en el Teatro Apolo de la mano del cuarteto del clarinetista ibicenco Arturo Pueyo y hasta el domingo, 9 de noviembre, que se cerrará en el Maestro Padilla por parte del Clasijazz Big Band & Coro Gospel Clasijazz dirigido por Ramón Escalé, nueve conciertos conformarán la programación que añade a las habituales localizaciones del Teatro Apolo y Auditorio Maestro Padilla, la sede de la Fundación Unicaja en el Paseo de Almería, donde la pianista malagueña Lucía Rey dará un recital a 'piano sola' el martes, 4 de noviembre.

De los nueve conciertos, uno de ellos será estreno absoluto: la producción de Tino di Geraldo para el Festival, junto a Caramelo de Cuba, Perico Sambeat y Peter Oteo. Cuatro grandes del jazz, que se darán cita el sábado 8 en el Teatro Apolo, cada uno con su particular visión y estilo, para juntarse en esta ocasión, para crear juntos un proyecto único.

Se contará además con otras dos figuras internacionales de diferentes estilos de jazz: el organista de Seattle (Estados Unidos), Delvon Lamarr (Apolo, 1 de noviembre) y el melodioso pianista americano/alemán Jacky Terrasson (Apolo, 7 de noviembre).

No podía faltar en esta 33ª edición tampoco la segunda edición de 'La noche del jazz hecho en Andalucía', que este año volverá a contar en un programa doble nuevamente con dos grupos del panorama almeriense: La Causa Swing, que presenta su nuevo disco, y La Funkería, grupo que presentará esa noche su nuevo proyecto musical en una noche que se promete festiva y alegre (25 de octubre, Apolo).

Será un honor máximo recibir el Almerijazz a una gran leyenda del jazz como es el saxofonista Bobby Watson (Jazz Messengers), que llega de la mano de Clasijazz y que junto al talento de la Big Band Clasijazz, con la dirección de Duccio Bertini, conformarán una muestra de jazz diverso, cercano y de máxima calidad y calidez (2 de noviembre, Auditorio). Un festival que también tendrá una cita para esa convivencia entre el jazz y el flamenco con Tito Alcedo y Nono García el próximo 6 de noviembre en el Teatro Apolo.

