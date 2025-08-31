Fallece Rainer Weiss, nobel de física y doctor honoris causa por la Universidad de Almería La Universidad expresa que «guarda con emoción el recuerdo de aquel momento y el testimonio vivo que dejó Weiss»

El físico estadounidense de origen alemán Rainer Weiss, quien obtuvo en 2017 el Premio Nobel de Física y fue investido en 2018 como doctor honoris causa por la Universidad de Almería, ha fallecido este pasado 25 de agosto en Cambridge, Massachusetts, solo unos días antes de haber cumplido los 93 años.

Considerado una figura central de la física contemporánea, su legado está marcado por una trayectoria de innovación y visión científica. Fue distinguido con el Premio Nobel por su papel fundamental en la detección de las ondas gravitacionales, uno de los hitos más trascendentes de la ciencia moderna, han recodado desde la Universidad en un comunicado.

Su vida, dedicada al estudio del cosmos, inspiró a generaciones de investigadores y consolidó una nueva manera de explorar el universo. El mismo año que recibió el nobel, fue galardonado también con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Weiss fue pionero en el desarrollo de la interferometría láser aplicada al proyecto LIGO, un logro que permitió confirmar una predicción esencial de la Teoría de la Relatividad General de Einstein. Asimismo, contribuyó al experimento COBE, dedicado a la medición del fondo cósmico de microondas, clave para entender el origen y evolución del universo.

Estos descubrimientos no solo ampliaron la capacidad de observar la realidad cósmica, sino que situaron a Weiss como un referente indiscutible de excelencia científica. Su memoria, reconocida por instituciones como la Universidad de Almería con el Doctorado Honoris Causa en 2018, permanecerá viva en la ciencia.

Weiss recibió la máxima distinción académica durante una solemne ceremonia en el paraninfo del campus de la UAL el 4 de junio de 2018, y contó con el laudatio del padrino, Antonio Fernández Barbero.

En esa ocasión, Weiss elogió a la universidad almeriense y animó a las nuevas generaciones a entregarse al estudio y la investigación: «Os animo a seguir adelante... y animo sobre todo a los jóvenes a que se dejen atraer por la fascinación de los estudios y de la investigación».

Por su parte, el entonces rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, destacó que la incorporación de Weiss al claustro encarnaba la vocación de la UAL de generar y transferir conocimiento, llamando a Weiss «embajador de los objetivos y valores que promueve la Universidad de Almería».

Desde la Universidad han señalado que la UAL «guarda con emoción el recuerdo de aquel momento y el testimonio vivo que dejó Weiss»: «Su huida del nazismo, su pasión por comprender el cosmos, y su capacidad de superar adversidades. Para la comunidad universitaria, sin duda, su ejemplo simboliza el compromiso con la ciencia, el coraje frente a la adversidad y la inspiración para el futuro».

Por este motivo, la UAL ha manifestado sus «más sinceras condolencias a familiares, colegas, amigos y a toda la comunidad científica internacional». «Su figura permanecerá viva en nuestra memoria y unida al espíritu de la Universidad de Almería», han concluido.