Cinco sevillanos en riesgo de exclusión entran en la universidad por cada almeriense La UAL ha recibido a seis estudiantes en situación de exclusión por el cupo del 1%, frente a los 85 en Sevilla, pese a registrar una de las tasas más altas de pobreza infantil

David Roth Almería Domingo, 10 de agosto 2025, 21:47

Uno de cada tres menores de edad se encuentra en riesgo de pobreza en España. Esta cifra, revelada por los indicadores Habits de la consultora AIS Group, da cuenta de la profundidad de la vulnerabilidad infantojuvenil en el país. En el caso de Andalucía, la situación se agrava: el 38,5% de los menores de 18 años viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Por provincias, Granada lidera para su pesar el ranking andaluz con un 42,8%, seguida muy de cerca por Almería (42,1%) y Jaén (40,2%).

En ese contexto, la medida impulsada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía para reservar un 1% adicional de plazas universitarias para jóvenes en situación de vulnerabilidad se presenta como una acción relevante, aunque los datos invitan a matices.

Según ha informado la propia Consejería, 342 estudiantes accedieron a la universidad gracias a este cupo extraordinario durante los dos últimos cursos académicos: 111 en el curso 2023/2024 y 231 en el 2024/2025, lo que supone un crecimiento del 108%. La medida, pionera en el ámbito estatal, contempla tanto a menores de edad como a jóvenes extutelados del sistema de protección de Andalucía tras haber cumplido los 18 años, ya sean atendidos en centros o en familias de acogida.

Pero la distribución del alumnado beneficiario no ha sido homogénea. En el curso 2024/2025, 73 estudiantes accedieron mediante este cupo a la Universidad de Sevilla, 42 a la Universidad de Málaga, 40 a la de Granada, 26 a la de Cádiz, 15 a la de Córdoba, 12 a la Universidad Pablo de Olavide (también en Sevilla), nueve a la de Huelva, ocho a la de Jaén y solo seis a la Universidad de Almería. Sumando las dos universidades públicas de Sevilla, la provincia concentra 85 de los 342 beneficiarios.

Poniendo estos datos en perspectiva, por cada estudiante almeriense que accede a esta vía, en Sevilla se benefician más de catorce. Ajustando las cifras por población —Sevilla cuenta con cerca de 1,95 millones de habitantes y Almería con más de 740.000, según datos del INE de 2024—, la diferencia sigue siendo de casi cinco a uno.

Otras provincias también superan ampliamente a Almería. Granada, con algo más de 920.000 habitantes y un índice de pobreza infantil muy similar, ha registrado 40 beneficiarios. Málaga, con más de 1,7 millones de habitantes, ha sumado 42 estudiantes; Cádiz, con 1,24 millones, aportó 26; Córdoba, con cerca de 784.000 habitantes, tuvo 15; y tanto Jaén (620.000) como Huelva (500.000) superaron los datos de Almería, con ocho y nueve beneficiarios respectivamente.

La media general por universidad en los dos cursos es de más de 38 estudiantes. En Almería, la media es de tres por curso.

Tampoco se amparan estos datos en el número de estudiantes admitidos en cada universidad por curso. En la primera adjudicación de plazas del curso 2025/2026, fueron admitidos 3.710 estudiantes en la Universidad de Almería. En comparación, la Universidad de Sevilla admitió a 11.743, la de Granada a 11.434, la de Málaga a 9.767 y la de Cádiz a 5.402. Incluso universidades con un volumen de alumnos similar al de Almería, como la de Huelva (3.726 admitidos) o Jaén (3.970), han registrado un número superior de beneficiarios del cupo. La Pablo Olavide, con 2.790 alumnos admitidos, ha doblado a la UAL con 12 estudiantes.

Consultada por este periódico, la Consejería de Universidad respondió que la diferencia puede deberse a que «muchos alumnos no cumplen los requisitos para acogerse a esta medida, como no ser receptores de la Renta Mínima de Inserción Social. O puede que haya personas que cumplan los requisitos del DUA de la renta básica, pero tengan una nota alta y entren por el cupo general».

Preguntados sobre la desproporción específica que afecta a la Universidad de Almería, desde la Consejería señalan que «esta iniciativa está teniendo un crecimiento significativo». Sin embargo, también reconocieron no disponer de un análisis definitivo al respecto, aunque está previsto que se realice al finalizar la presente campaña de admisión 2025-2026, cuando estén disponibles los datos de los tres cursos que lleva implantada esta medida.

La medida del 1% adicional se activa solo después de que los estudiantes vulnerables no logren acceder a su grado deseado a través del cupo general. Es en ese segundo filtro donde se aplica la reserva extraordinaria, priorizando a los que cuenten con mejores calificaciones. Para ello, los estudiantes deben hacer constar en su preinscripción su condición de acogida o de receptor de ayudas como la Renta Mínima de Inserción Social o el Ingreso Mínimo Vital.

Desde la Junta de Andalucía, insisten en que el objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. Además del cupo, se han mantenido medidas como la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, la congelación de precios públicos universitarios y la reducción aplicada a los másteres habilitantes, que se han equiparado a los títulos de grado. También se contempla el pago fraccionado en hasta ocho plazos y, de forma excepcional, la posibilidad de que las universidades ofrezcan planes de pago personalizados para evitar que la falta de abono implique la pérdida automática de la matrícula.

Asimismo, las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción Social están exentas del pago de tasas. Estas medidas pretenden garantizar que ningún estudiante andaluz abandone su formación por motivos económicos.