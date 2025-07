«La arqueología sitúa el origen de la dieta mediterránea en el olivo, la vid y el cereal»

J. S. Almería Jueves, 10 de julio 2025, 22:06 Comenta Compartir

Este jueves llegó a su fin el curso de verano que recupera a El Ejido como sede, perfectamente contextualizado en la localidad al tratarse de uno de los enclaves más ricos de la provincia respecto a restos arqueológicos. El yacimiento de Ciavieja se ha tenido como referencia de fondo para un abordaje más amplio que el del pasado romano de Murgi, planteándose, eso sí, el interés que tendrán las futuras excavaciones en un emplazamiento de tan larga ocupación como es el ejidense. En la práctica, se ha puesto el cierre pudiendo pronunciar el 'Bene Sapiat', el 'buen provecho', al realizarse una degustación que ha servido como colofón a tres días de enorme provecho para el alumnado y de muchas expectativas de próximas investigaciones por parte de los ponentes.

El catedrático José Luis López situó un marco del máximo interés dentro de la temática abordada, poniendo por título a su intervención 'Dime qué comes y te diré de dónde vienes: la alimentación como indicador cultural'. Afortunadamente, «la técnica arqueológica ha evolucionado mucho; antes no se recuperaban, por ejemplo, los huesos, las conchas… y desde hace ya varios años las nuevas generación de arqueólogos recogen no solamente los huesos y las conchas, sino también la microfauna, o sea, los huesos que no vemos a simple vista, y luego también recogemos muestreos importantes de semillas, de carbones, que antes no se les daba importancia, también fitolitos, que son las raíces que están petrificadas…». Por lo tanto, «hay un montón de información que ofrece el registro arqueológico», añadiendo a ese listado «los pólenes de las especies vegetales que traía el viento de unos centenares de kilómetros a la redonda, lo que está informando del medio ambiente, pero también de los cultivos».

Es más, estos pólenes se depositan en estratos arqueológicos y por eso «podemos fecharlos», siendo una suma de datos, «muchos más que hace cincuenta años», mediante los cuales «podemos conocer aspectos relacionados con la alimentación». López sentenció que «todo está en la tierra, todos los desechos, toda 'la basurita', y nosotros tenemos que recuperarla, algo que cada vez se hace de manera más sistemática, con lo cual podemos tener una visión más amplia de cómo era la alimentación en diferentes épocas». De ahí se sostiene con certeza que «lo que hoy día denominamos dieta mediterránea tiene su base en lo que denominamos la triada mediterránea, que es el cultivo del cereal, de la vid, y del olivo, y una cuarta pata del banco que es la arboricultura, o sea, el tratamiento específico que hay que darle a los olivos, que hay que darle a las vides, los injertos, la poda, cavar la viña y los olivos; este tipo de tareas que nuestros agricultores tienen ya perfectamente asumidas las introdujeron los fenicios hace casi 3000 años».