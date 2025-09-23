La Villa de Níjar celebra su Feria por todo lo alto

Marcos Tárraga Níjar Martes, 23 de septiembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Ya se respira ambiente de feria en la Villa de Níjar. Y es que, desde este miércoles hasta el domingo, este hermoso rincón almeriense celebra sus fiestas por todo lo alto. «El pueblo de la Villa de Níjar es donde los nijareños nos miramos cuando buscamos nuestras raíces, cuando ahondamos en nuestros orígenes como municipio, cuando nos sumergimos en nuestra vasta historia, cuando nos empapamos con nuestra cultura y nuestra tradición. En definitiva, la Villa es la esencia viva de Níjar. Y con la llegada de nuestras fiestas, esa esencia se vuelve aún más intensa todavía». Así ha resumido el alcalde, José Francisco Garrido, la relevancia de unos festejos que se iniciarán a las 20.00 horas del miércoles con el corte de cinta inaugural y encendido de alumbrado, seguido de la gran cabalgata con carrozas, gigantes y cabezudos, y todo ello amenizado con la banda de la asociación cultural Níjar. La primera noche de feria se cerrará con la gala del Reinado 2025, el saluda del alcalde, el pregón, y la verbena popular.

El jueves amanecerá con el gran despertar de cohetes y la tradicional diana recorriendo las calles del casco antiguo, que hará parada en la Glorieta para recuperar fuerzas con el no menos tradicional chocolate con churros. A partir del mediodía, el protagonismo es para los peques con gran cantidad de talleres y juegos infantiles, y a partir de las 13.00, se inaugura la feria del mediodía. La tarde continuará con los juegos hinchables y el concierto de 'Entre bambalinas', y sobre las 19.00, será la 'hora sin ruido' en el recinto ferial para disfrutar de una feria inclusiva para todos.

De cara al viernes, seguirán las mañanas de cohetes, desayunos en la Glorieta, juegos infantiles y feria del mediodía, que estará amenizada por la charanga 'Armando la fiesta'. También repetirán los juegos hinchables por la tarde, y además se endulzará la jornada con un delicioso algodón de azúcar para todos, y se abrirá la ludoteca pensada para toda la familia. Sobre las 16.30 tocarán en directo 'De boca en boca', y ya por la noche, el tren comenzará su ruta desde la rotonda de las Malvinas hasta Cuatro Caminos. La fiesta finalizará las entregas de trofeos y reconocimientos, y la gran verbena.

Para el sábado, la gran novedad será 'La hora más loca para nuestros pequeños', que tendrá lugar a partir de las 13.30 en la Glorieta y será un momento lleno de alegría y diversión con animación musical, juegos interactivos, y más de una sorpresa especial. Por supuesto, el sábado también habrá feria del mediodía, charanga, ludoteca, concierto, tren y verbena.

Y el domingo, último día de feria, la Villa de Níjar despedirá sus festejos con más juegos infantiles, hinchables, barras para el mediodía, concierto de 'Waxi flamenco' y la gran traca final de fiestas.

Temas

Níjar