Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las velas y las estrellas iluminarán Rodalquilar durante dos noches de cultura y entretenimiento

'La Noche de las Velas' se celebra este fin de semana en la localidad nijareña

M. T.

Níjar

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:49

El Ayuntamiento de Níjar, a través del Área de Cultura, ha organizado una nueva edición de 'La noche de las velas', que tendrá lugar en Rodalquilar, y que se celebrará durante el próximo fin de semana dos (los días 12 y 13 de septiembre). Se trata de una cita cultural ya asentada en el calendario nijareño, y una de las más especiales de la provincia de Almería.

Este fin de semana, nijareños, almerienses y turistas de diferentes rincones disfrutarán del encanto único de Rodalquilar, una joya en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, además de vivir una combinación de experiencias astronómicas y pasacalles, danza, gastronomía o música en vivo. Y todas las actividades son de carácter gratuito.

La noche del viernes, 12 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, la planta DENVER (la antigua mina de oro) acogerá diversas actividades de astronomía. No obstante, el plato fuerte de la programación tendrá lugar el sábado, 13 de septiembre, ya que a partir de las 21.00 horas, que se realizará el encendido de las velas, habrá actividades para todos los gustos: actuaciones de violín, acrobacias aéreas, pasacalles, y conciertos con los grupos 'De boca en boca' y 'Los Lagartos'.

La concejal de Cultura nijareña, María Jesús López Rull, ha explicado que «se trata de uno de los eventos más mágicos del año, ideal para disfrutar en familia, en pareja, con amigos, y dejarse llevar por la astronomía, el arte, el entretenimiento, la gastronomía y la música en vivo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ángel Cruz, padre de Gabriel: «Ana Julia no se merece vivir como una reina en la cárcel»
  2. 2 La pareja de Ana Julia Quezada declara este lunes en el caso de amenazas a la madre del niño Gabriel
  3. 3 Excarcelan a dos personas en una colisión múltiple en Pulpí
  4. 4 Tres detenidos al encontrar una macroplantación de marihuana en El Ejido
  5. 5 Vera recupera el esplendor de su Casa Consistorial con el apoyo de la Diputación Provincial
  6. 6 Pampanico pone el punto final a sus fiestas patronales
  7. 7 La pareja de Ana Julia Quezada rechaza cualquier tipo de amenaza a la madre de Gabriel Cruz
  8. 8 Ángel Cruz, padre de Gabriel: «Ana Julia no se merece vivir como una reina en la cárcel»
  9. 9 La población extranjera crece en la capital casi el doble que en toda la provincia
  10. 10 Muere por las heridas del estallido el hombre que intentó matar a su mujer con una bombona de butano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las velas y las estrellas iluminarán Rodalquilar durante dos noches de cultura y entretenimiento

Las velas y las estrellas iluminarán Rodalquilar durante dos noches de cultura y entretenimiento