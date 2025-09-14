El Sureste español debate el futuro del agua como recurso desde Pulpí La Mesa del Agua del Sureste reunirá en Almería a expertos y empresarios para debatir sobre sostenibilidad y desarrollo económico

Mañana, 16 de septiembre, el municipio almeriense de Pulpí se convertirá en el epicentro del debate hídrico en el sureste español con la celebración de la Mesa del Agua del Sureste, un foro que pretende poner sobre la mesa los grandes retos que afronta el sector en un contexto marcado por la sequía, el cambio climático y la creciente demanda de un recurso esencial para la agricultura y la economía. El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Espacio Escénico de Pulpí, está organizado por el diario IDEAL y cuenta con el patrocinio de Cajamar Caja Rural, la Diputación de Almería y la empresa pública Galasa. Además, también ha sumado la colaboración del Ayuntamiento de Pulpí, el Sindicatos Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la compañía Aqualia.

La cita se estructurará en torno a dos mesas redondas que reunirán a representantes del sector agrícola, empresarial y de la gestión pública del agua. La primera, bajo el título «Agua y agricultura sostenible», contará con la participación de Cecilio Peregrín, presidente de Fepex; José Antonio Fernández, presidente de Feral; Lucas Jiménez, presidente del Scrats; Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa; y Francisco Fernández Domenech, presidente de la comunidad de regantes de Pulpí. La mesa estará moderada por Miguel Cárceles, delegado de IDEAL en Almería.

En este espacio se pondrá en relieve la estrecha vinculación entre el agua y el modelo agrícola del sureste, altamente dependiente de los regadíos de alta productividad y, a su vez, pionero en innovación tecnológica para optimizar cada gota. La necesidad de garantizar la sostenibilidad hídrica y la competitividad de las explotaciones será uno de los ejes principales del debate.

La segunda mesa, «Agua como elemento esencial para el desarrollo económico», reunirá a Ricardo García, director de Cajamar Innova; Alejandro García Quintero, jefe del Servicio de Aqualia en Garrucha; David Lozano Aguilera, gerente de Galasa; Alejandro Benito, director de Publicidad y Comunicación de Servigroup; y José Caparrós, consejero delegado de Primaflor. Esta mesa estará moderada por el periodista David Baños. Aquí se abordará el impacto del agua en sectores como la agroindustria, el turismo y los servicios, subrayando cómo la disponibilidad de este recurso condiciona no solo el presente sino también las oportunidades de desarrollo futuro de la comarca y del conjunto del sureste peninsular.

La elección de Pulpí como sede de la Mesa del Agua no es casual. Este municipio, situado en la comarca del Levante almeriense, constituye un ejemplo paradigmático de cómo la gestión hídrica ha sido determinante para el progreso agrícola y económico. Su comunidad de regantes es una de las más activas y representa la capacidad del territorio para organizarse frente a la escasez de recursos. La organización de este encuentro responde a la necesidad de abrir un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados. Y es que el agua no solo es un recurso imprescindible para la agricultura intensiva de la que depende gran parte de la economía almeriense, sino también un factor determinante para la industria agroalimentaria, el turismo y la atracción de inversiones.

La participación de empresas punteras como Primaflor o grupos hoteleros como Servigroup evidencia que el debate trasciende lo agrícola y se extiende a todo el tejido productivo. A su vez, la implicación de entidades financieras como Cajamar refuerza la dimensión estratégica del agua.