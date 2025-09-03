«No quiero vivir más, vamos a morir los dos»: una bombona manipulada estaría tras el incendio de Roquetas El hombre, herido grave tras provocar las llamas, habría utilizado una bombona de butano para acabar con la vida de su pareja

Nerea Escámez Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:41 | Actualizado 15:15h.

Una bombona debajo de la mesa, con regulador y sin goma casi acaba con la vida de una mujer -y su marido- de la vivienda de la calle Biescas, número 15, de Roquetas de Mar. «No quiero vivir más, vamos a morir los dos», le habría trasladado su esposo cuando la observó llegar a casa. Acto seguido encendió un mechero, dando paso a una deflagración y, posteriormente, a las llamas, según el testimonio de la víctima. Sin ella quererlo, su vida pendió de un hilo cuando se desató la explosión.

Cristales y marcos de aluminio llenaron la calle de la barriada de Cortijos de Marín, así se encontró la Guardia Civil la situación conforme llegaron al lugar del incendio, ocurrido este martes por la noche, movilizados por la Central Operativa de Servicio (COS) de la Comandancia de Almería.

Fuentes de la investigación han confirmado a IDEAL que el caso se está tratando como un posible caso machista y sospechan que la tentativa del crimen habría sido totalmente premeditada. En estos momentos, la Policía Judicial trata de esclarecer los hechos una vez que la mujer, de 56 años, ha prestado declaración tras haber recibido el alta hospitalaria y se ha realizado una inspección ocular a primera hora del día ya que no habría electricidad en el inmueble.

La víctima, de origen magrebí, aseguró a los agentes que su esposo le dijo que «no quería vivir más, vamos a morir los dos». Afortunadamente, salió ilesa de esta decisión. Quemaduras leves en las pantorrillas y la ropa quemada por las llamas. Su marido, de nacionalidad española, es el que salió peor parado y ahora, los profesionales sanitarios, .

Agentes de la Benemérita se encontraron en la puerta que daba acceso a la vivienda al varón «desnudo» y con «quemaduras graves» en los brazos y las piernas al hombre, motivo por el que tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Torrecárdenas. «Fue arrastrado por los agentes hacia las escaleras y lo cargaron hasta el exterior», indican fuentes cercanas al caso.

Roquetas de Mar, fuera del Sistema VioGén

En declaraciones a los medios de comunicación, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que el caso apuntaría «a un posible caso de violencia de género». No obstante, indica que «se está investigando, se está estudiando, insisto, hay que tener toda la cautela y evidentemente tener toda la precaución», ha apuntado Martín, quien no ha podido precisar si el matrimonio se encuentra en el sistema VioGén.

No obstante, el subdelegado de Gobierno ha mostrado «mano tendida» al Ayuntamiento de Roquetas de Mar como «segundo municipio más poblado» de la provincia para que se integre en la red de municipios que conforman el sistema Viogén, ya que esto «supone una mejora sustancia en la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Tras este caso que se investiga y el que tuvo lugar el pasado sábado, en el que un hombre intentó acabar con la vida de su pareja en Cortijos de Marín al herirla en el cuello con un cuchillo, el subdelegado ha invitado de nuevo al Consistorio roquetero a firmar el convenio para reforzar la lucha contra la violencia machista.

«La voluntad del Gobierno y la mía personal, como subdelegado, ha sido desde el primer momento que Roquetas se integre», ha añadido Martín. «Estamos en plena predisposición para que el segundo municipio más poblado de nuestra provincia se integre y firme el convenio», ha insistido.