El pueblo almeriense que lanza un programa para facilitar la gratuidad de los libros en la etapa infantil Las familias con hijos de entre 3 y 5 años podrán solicitar la ayuda hasta el próximo 30 de septiembre en las oficinas municipales o a través de la web del consistorio

El municipio de Lubrín ha iniciado el mes de septiembre con nuevas medidas orientadas al bienestar de las familias, poniendo el foco especialmente en el ámbito educativo de los más jóvenes. Además de programas destinados a facilitar la gratuidad de los libros de texto en la etapa infantil y la puesta en marcha de una ludoteca, el Ayuntamiento también ha anunciado una iniciativa para la mejora del entorno urbano, dentro de un plan que busca reforzar la calidad de vida en la localidad.

Por un lado está el Programa de gratuidad de libros de texto para la etapa infantil (3-5 años), que busca aliviar la carga económica de las familias en el inicio del curso escolar. Además, favorece la igualdad de oportunidades, garantizando que todos los niños y niñas dispongan de los mismos materiales educativos independientemente de la situación económica de sus hogares.

Esta medida también contribuye a impulsar la conciliación familiar, ya que simplifica la preparación del curso escolar y refuerza la confianza de los padres en el acceso a una educación de calidad desde los primeros años.

De manera paralela, también se abre el Plan 'Embellece tu pueblo', ligado a la preparación de la localidad para la conmemoración de San Sebastián 2026, fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Plazo de solicitudes

El consistorio ha informado de que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 4 hasta el 30 de septiembre de 2025, ambos inclusive. Durante este tiempo, las personas interesadas podrán tramitar sus peticiones y acogerse a alguno de los programas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Para acceder a todos los detalles, los vecinos pueden dirigirse directamente a las oficinas del Ayuntamiento de Lubrín o bien consultar la página web municipal, donde se encuentran disponibles los requisitos y condiciones de participación.

En la etapa infantil (3-5 años) el coste medio de los libros de texto se sitúa alrededor de 100 euros por alumno en colegios públicos. Esto supone una carga importante para muchas familias, especialmente si tienen más de un hijo en edad escolar, de ahí la importancia de iniciativas como la que se propone desde Lubrín.

Ludoteca a partir del 1 de octubre

También en el ámbito educativo, Lubrín contará con una ludoteca a partir del próximo 1 de octubre. El servicio funcionará de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 20:00 horas, y estará dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años.

Las inscripciones podrán formalizarse del 15 al 22 de septiembre, en horario de 9:00 a 12:00 horas, en las dependencias del Ayuntamiento. Esta iniciativa ha sido posible gracias al impulso del Ayuntamiento de Lubrín, en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

