El PSOE pide a la Diputación de Almería fondos para garantizar viviendas asequibles en los pueblos La formación eleva una moción al pleno para instar a la construcción de inmuebles protegidos en municipios medianos y pequeños

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel Ruiz del Real, ha anunciado que su grupo defenderá una moción en el pleno de este vienes para que la institución provincial active un Plan de Vivienda Protegida destinado a los municipios medianos y pequeños de la provincia.

Según ha explicado, el acceso a la vivienda «se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro país, con un reflejo muy claro en Andalucía y en Almería». Aunque esta materia es competencia de la Junta de Andalucía, Ruiz del Real ha remarcado que la Diputación «puede y debe desempeñar un papel importante, como ya ocurre en otras provincias como Sevilla, donde se han movilizado fondos desde la Diputación para incentivar la construcción de vivienda protegida».

El dirigente socialista, según han indicado este miércoles desde la formación en un comunicado, ha incidido en que «el precio del alquiler se ha disparado en los últimos años, situándose por encima de la capacidad de la mayoría de familias, y con la compra de una vivienda sucede lo mismo, ya que muchas parejas jóvenes no pueden iniciar su proyecto vital porque los precios son inasumibles».

Además, ha alertado de que la provincia cuenta con una oferta de vivienda pública extremadamente reducida, «muy lejos de cubrir la demanda existente, con un parque residual y casi sin promociones en marcha». En este contexto, ha advertido de que los municipios del interior necesitan una respuesta inmediata de manera que «la vivienda pública en los pueblos pequeños no solo permita que más familias accedan a un hogar digno, sino que también contribuya a fijar población en zonas que sufren un grave riesgo de despoblación».

Frenar la despoblación

El portavoz del PSOE ha recordado que en la provincia hay 24 municipios con riesgo alto de despoblación y ha señalado que las políticas de vivienda pueden ser «un instrumento decisivo para revertir esa tendencia». A su juicio, se trata de promover viviendas a precios razonables, «muy lejos de los 200.000 euros que ha planteado el Ayuntamiento de Almería en algunas de sus promociones».

Ruiz del Real ha reprochado al PP que, desde la Diputación, «lleve años sin atender este problema, que afecta a miles de familias y jóvenes almerienses». Frente a esa inacción, el PSOE plantea un Plan Provincial de incentivos a la construcción de viviendas protegidas que facilite la colaboración público-privada y permita elevar de forma sustancial la oferta de vivienda pública en los próximos años.

El dirigente socialista ha defendido que la Diputación dispone de recursos suficientes para poner en marcha este plan. «Si hay dinero para patrocinios y asistencia a ferias, con más motivo lo hay para algo tan esencial como garantizar a la ciudadanía un hogar asequible», ha indicado antes de considerar que «la vivienda debe ser una prioridad central en la política provincial y el PP tiene que situarla de una vez en el lugar que merece».