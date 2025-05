El PSOE extrae el compromiso del PP de auxiliar a los pueblos a los que la Junta obliga a hacer un plan del Virus del Nilo

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 7 de mayo 2025, 16:06 Comenta Compartir

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha extraído el compromiso del equipo de Gobierno del PP de auxiliar a los municipios almerienses a los que la Junta de Andalucía obliga a realizar un plan para combatir la propagación de la Fiebre del Nilo Occidental –Virus del Nilo- para que puedan recibir las ayudas técnicas y económicas necesarias por parte de la institución supramunicipal para hacer frente a esta contingencia «imprevista y extraordinaria» en el caso en el que desde la administración que dirige Moreno Bonilla no se aborde un plan de acción, pese a que se trata de una cuestión de salud pública, que es competencia autonómica.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista, Juan Manuel Ruiz del Real, en la defensa de la moción del PSOE que ha sido aprobada por unanimidad en el pleno en la que, además, ha trasladado la preocupación de la población almeriense por este asunto. En este sentido, y dado que, de momento, el Gobierno de Moreno Bonilla mantiene la espalda dada a los municipios, el PSOE considera que ha de ser la Diputación Provincial, «que tiene medios económicos suficientes y es su razón de ser el asistir a los municipios», la que debe preparar un plan de actuación para llevar a cabo las acciones necesarias.

«La Diputación tiene que actuar en asistencia de los municipios, como nos consta que así se lo han solicitado, para atajar este problema de salud pública, dado que muchos de ellos carecen de los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo el plan de actuación», ha insistido el dirigente socialista quien ha subrayado que, actualmente, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, La Mojonera, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Roquetas de Mar y Vera «se encuentran en riesgo medio de transmisión», según la propia administración sanitaria andaluza.

El compromiso adquirido por el equipo de Gobierno del PP a iniciativa socialista ha sido la de realizar los informes administrativos –jurídico y económico- correspondientes para avalar el apoyo que demandan los ayuntamientos y convocar, antes de verano, una orden de ayudas para la elaboración y puesta en marcha de los planes exigidos desde la administración andaluza.

Puerto Seco de Níjar

Por otro lado, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha reprochado al Grupo Vox que propusiera una moción para la puesta en marcha de más ciclos de Formación Profesional Dual en Transporte y Logística vinculados con la actividad que generará el puerto seco de Níjar teniendo en cuenta que este nudo logístico no avanza por la mala gestión del PP. «Lo más inmediato», ha dicho, «es la construcción de ese nodo logístico junto a la A7 y el corredor mediterráneo». Se trata de una infraestructura «fundamental para la economía almeriense y, sobre todo, para el sector agroalimentario» y que «reforzará el liderazgo de Almería y la conquista de las fronteras» de los productos que aquí se realizan. Sin embargo, en base a la situación actual, Ruiz del Real ha señalado que «vamos a tener a los alumnos formados, pero no para trabajar en el puerto seco, porque no ha llegado y tendría que ir en paralelo a las obras del AVE», ha subrayado. «Hay que exigirle a los competentes, que es la Junta de Andalucía, que desarrolle el puerto seco», ha insistido y ha contrapuesto esta gestión del PP andaluz con la diligencia del Gobierno de España con el AVE.

«La alta velocidad va a llegar a Almería antes que el puerto seco de Níjar y será gracias al Ejecutivo de Pedro Sánchez» y ha acusado al PP de querer «engañar a la opinión pública» con «falacias» sobre el AVE. «Con el PP de Rajoy se avanzó cero euros y cero metros. Pedro Sánchez tuvo que destapiar los túneles de Sorbas» y, a partir de ahí, desde que dieron comienzo las obras para la llegada de la alta velocidad «se ha invertido cada día medio millón de euros» en esta infraestructura.