Dos senderistas caminan frente al Hotel El Algarrobico, de archivo. Chema Artero

La promotora del Algarrobico rechaza que el Ayuntamiento deba «culminar» la revisión de la licencia

Para Azata, «en ningún pasaje del fallo ni de la fundamentación» de la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 «se impone una obligación autónoma» de «culminar» el procedimiento

E. P.

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:17

Comenta

La promotora Azata del Sol ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se insta al Ayuntamiento de ... Carboneras a «culminar» la tramitación del expediente para la revisión de oficio de la licencia de obras concedida en enero de 2023 para levantar el hotel de El Algarrobico al considerar que dicho aspecto va más allá del mandato de la sentencia que obligaba a «admitir y tramitar» un expediente al respecto pero, según defienden, no a terminarlo.

