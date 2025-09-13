Paterna del Río convierte un edificio en piso turístico por más de 225.000 euros El inmueble, convertido en hogar eficiente, pasa a ser un alojamiento de titularidad municipal

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado junto al alcalde de Paterna del Río, José Asensio Águila, un edificio municipal situado en el casco histórico de la localidad que ha sido rehabilitado gracias a una ayuda de 226.558 euros del Programa PREE 5000, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU. Tras su renovación energética, el inmueble pasará a ser una vivienda rural que servirá para fomentar el turismo de calidad en el municipio.

La actuación ha permitido mejorar de forma integral la eficiencia energética del edificio mediante la rehabilitación de su envolvente térmica y la instalación de un sistema de aerotermia, lo que garantiza un consumo más bajo, mayor confort térmico y un ahorro económico significativo.

El subdelegado del Gobierno ha destacado el impacto social directo de este tipo de inversiones señalando que la actuación en este edificio municipal, rehabilitado con fondos europeos, «es un ejemplo más de cómo las políticas públicas mejoran la vida de las personas». «Con estas actuaciones fijamos población y damos un futuro sostenible a nuestros pueblos», ha destacado José María Martín.

Igualmente, ha felicitado al ayuntamiento de Paterna del Río por «aprovechar» los fondos del Plan de Recuperación para transformar un inmueble municipal en un inmueble turístico municipal «totalmente eficiente». «Europa y España están al lado de nuestros municipios, especialmente de los que afrontan el reto demográfico», ha dicho.

Por su parte, el alcalde José Asensio Águila ha subrayado la importancia de esta colaboración institucional: «Para un municipio pequeño como Paterna del Río, esta ayuda es vital. Gracias al respaldo del Gobierno de España y de la Unión Europea, podemos ofrecer una vivienda y, al mismo tiempo, avanzar en sostenibilidad. Quedarse en Paterna del Río merece la pena».

El Programa PREE 5000, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financia actuaciones de rehabilitación energética en edificios de municipios que afrontan el reto demográfico, impulsando la sostenibilidad.