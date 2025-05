La ONCE reparte 400.000 euros en Vélez-Rubio

R. I. Vélez-Rubio Domingo, 25 de mayo 2025, 13:48 Comenta Compartir

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado, ha dejado una parte de su fortuna en Vélez-Rubio con 400.000 euros en premios que ha repartido Alfonso Barea en la localidad almeriense a las dos semanas de estrenarse como vendedor de la ONCE.

Barea, vendedor de la ONCE desde hace poco más de dos semanas, vendió 20 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en su ruta por la comarca almeriense de Huércal-Overa. »Esto es lo más grande, no me lo esperaba» confiesa Alfonso, al que la noticia pilló de improviso mientras trabajaba. «Aún estoy temblando, me cuesta asimilarlo» dice el vendedor, mientras continúa con su ruta. El premio llega apenas dos semanas de comenzar su andadura como 'centinela de la ilusión': «ha sido llegar y besar el santo, no sé cómo reaccionar sabiendo que he repartido tanta suerte» dice el vendedor. «Esto es una ayuda para todos, es un alegría que comparto con ellos» concluye feliz.

El cupón de este sábado estaba dedicado a la 19 Bienal de Teatro de la ONCE celebrada durante esta semana en la Comunidad de Madrid en la que han participado dos grupos de teatro andaluces, Jacaranda11 de Granada y Homero de Sevilla.