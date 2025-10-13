La obra del futuro parque de bomberos de Níjar ya está a más del 50% de ejecución Las obras comenzaron el pasado mes de abril y tienen un plazo de ejecución de 12 meses, contando con un millón de euros de presupuesto

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, acompañado por el concejal de Urbanismo, Manuel Herrero, así como por técnicos municipales y de la empresa adjudicataria, ha visitado la obra que el Ayuntamiento nijareño está realizando en el polígono de la Granatilla (Campohermoso) para construir el primer parque de bomberos del municipio. Por tanto, los plazos avanzan según las previsiones y, de continuar a este ritmo, los bomberos podrán hacer uso del nuevo parque desde la próxima primavera.

Cabe recordar que estas obras comenzaron el pasado mes de abril y tienen un plazo de ejecución de 12 meses, contando con un millón de euros de presupuesto. La complejidad del proyecto radica en la adaptación de la nave que actualmente utiliza Protección Civil; la construcción de un edificio en la estructura colindante y la conexión de ambos edificios para crear un parque con 1.200 metros cuadrados de superficie.

Como ha explicado José Francisco Garrido, se trata de «una actuación muy importante para nuestro municipio». «Níjar lleva reclamando su parque de bomberos desde hace más de 20 años, y una de los compromisos que adquirí con los nijareños antes de llegar a la Alcaldía era que el parque de bomberos fuese una realidad durante nuestro primer mandato de gobierno, porque somos conscientes de que nuestro municipio será un lugar más seguro y mejor equipado en cuanto finalicen estas obras», ha apuntado el alcalde de Níjar.

En ese sentido, Garrido ha ahondado en las políticas que su equipo de gobierno está impulsando en materia de seguridad desde hace dos años. «Además de la construcción del parque de bomberos, ya hemos dado otros pasos para que Níjar sea un lugar más seguro para todos; la creación de la patrulla marítima, el aumento de la plantilla de policía local, la puesta en marcha de la unidad de vigilancia rural, las patrullas de proximidad, la renovación integral de la flota de la Policía y de Protección Civil, la adquisición de un camión autobomba contra incendios, o el convenio con el Consorcio de Bomberos del Levante, entre otros», ha repasado.

