La obra de construcción del centro polivalente municipal en Los Albaricoques entra en su recta final

El Ayuntamiento de Níjar ha invertido cerca de 80.000 euros en este nuevo espacio público

Marcos Tárraga

Níjar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:00

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, acompañado por el concejal de Urbanismo, Manuel Herrero, ha visitado las obras del nuevo centro polivalente municipal que el Consistorio nijareño está construyendo en Los Albaricoques. Se trata de una instalación que servirá para que los vecinos de este núcleo urbano dispongan de un nuevo y moderno espacio público para su uso y disfrute.

De este modo, la obra consiste en la construcción de una nave municipal con una superficie de 200 metros cuadrados, donde se localizarán las dependencias necesarias para el desarrollo de diversas actividades culturales, sociales, y de servicios básicos para los vecinos. La obra, incluyendo la urbanización de las calles aledañas, ha contado con un presupuesto total de 79.843,22 euros (I.V.A. incluido), que ha invertido en su totalidad el Ayuntamiento de Níjar.

José Francisco Garrido ha señalado que estas obras suponen «otro compromiso que estamos cumpliendo en estos dos primeros años de mandato; son más y mejores dependencias municipales para todos los vecinos de Los Albaricoques, y pronto podrán hacer uso de ellas».

