Níjar dispondrá de más policías locales que nunca en sus calles

Marcos Tárraga Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:40

El Ayuntamiento de Níjar ha convocado pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de Policía Local pertenecientes a la escala de Administración General/Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares. La convocatoria se realiza por el sistema de oposición, en turno libre, para vacantes en la plantilla de funcionarios de la Corporación nijareña.

Cabe señalar el esfuerzo que viene realizando el Ayuntamiento de Níjar durante los dos últimos años en lo que a incremento de seguridad se refiere. Precisamente, el pasado mes de enero, el alcalde, José Francisco Garrido, presidía el acto de la toma de posesión de dos nuevos agentes de la Policía Local.

Con la incorporación de esos dos nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local, el municipio de Níjar arrancaba el año 2025 con más policías que nunca en servicio. «Cuando llegamos a la Alcaldía el verano de 2023, había 36 plazas cubiertas de las 40 plazas contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), mientras que hoy, de las 45 plazas previstas en la RPT, hay cubiertas 40. Es decir, hemos aumentado tanto las plazas que están cubiertas como las plazas de la RPT del Ayuntamiento, y además trabajamos con la intención de cubrir más las vacantes a lo largo de este año», ha explicado José Francisco Garrido.

Otros avances en materia de seguridad

Desde el Ayuntamiento nijareño no sólo se está reforzando la seguridad mediante el incremento de agentes en las calles; en estos dos años, se han tomado otras medidas. Desde la puesta en marcha de la patrulla marítima hasta la renovación completa de la flota de vehículos de Policía y Protección Civil, pasando por la creación de la patrulla rural, la puesta en funcionamiento de campañas especiales de vigilancia, las patrullas de proximidad, o las obras del futuro parque de bomberos, entre otros hitos.

Precisamente el pasado viernes, el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Níjar ofrecía un balance provisional en cuanto a actuaciones de la Policía Local y de Protección Civil durante los meses de verano. Estas cifras indican que el refuerzo de efectivos y el aumento de medidas por parte del Ayuntamiento está dando sus frutos. Y es que la Policía Local de Níjar casi ha duplicado sus intervenciones de orden público, ya que éstas se han incrementado en un 86% con respecto al año anterior. También han aumentado los requerimientos del 112 atendidos por la Policía Local (un 25% más), si bien ha sido aún mayor el crecimiento de requerimientos atendidos a iniciativa propia: cerca de un 30% más con respecto al mismo periodo de 2024.

La Policía Local de Níjar ha interpuesto en los meses de julio y agosto un 8,5% más de denuncias relacionadas con infracciones de tráfico, y las intervenciones con grúa han crecido casi un 20%. Mención especial merecen las denuncias a Capitanía Marítima efectuadas por la patrulla marítima de la Policía Local, que el Ayuntamiento puso en marcha por primera vez en verano de 2023, siendo éste su tercer verano en servicio: hasta una quincena de denuncias por malas prácticas han sido trasladadas a Capitanía en apenas dos meses.