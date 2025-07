Narcolanchas y 48 garrafas de gasolina: el negocio del petaqueo se exhibe en Vera

Nerea Escámez Almería Miércoles, 30 de julio 2025, 14:52 Comenta Compartir

A plena luz del día. Cargadas de garrafas de gasolina y con motores de alta gama para desafiar a la autoridad. El petaqueo, como negocio auxiliar del narco, continúa desarrollando su actividad ilícita por el litoral almeriense. El último ejemplo ocurría ayer por la mañana, en Vera, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron una embarcación de apoyo al narcotráfico, equipada con dos potentes motores de alta gama y cargada con 48 garrafas de gasolina.

Se trata de una lancha de fabricación clandestina, valorada en más de 150.000 euros, abandonada por los narcos y que, al igual que otras similares, sus tripulantes tienen como misión el repostaje marítimo a embarcaciones mayores dedicadas al tráfico de drogas y de personas.

Desde la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) han criticado y expresado «su decepción ante la desproporción creciente entre los medios materiales y económicos de los que dispone la narcoindustria y los recursos operativos que se asignan a los guardias civiles encargados de combatirla».

Por ello, consideran «especialmente preocupante el contraste entre los discursos institucionales que apuntan a supuestos avances en la lucha contra el narcotráfico» y lo que, a juicio de la asociación, «se vive a diario sobre el terreno». Esto, en otras palabras, es situación de «desbordamiento operativo, presión constante sobre los equipos que trabajan en el terreno y una situación riesgo creciente para los guardias civiles».

«Los narcos actúan con medios cada vez más sofisticados, y el abandono de una embarcación de este valor refleja hasta qué punto les sobra el dinero y les faltan frenos», ha afirmado Daniel Fernández, portavoz nacional y vicepresidente de IGC. «En cambio, los guardias civiles que deben enfrentarse a estas mafias lo hacen con recursos obsoletos y escasas dotaciones. No estamos hablando de una lucha justa: estamos jugando en ligas muy distintas», ha apostillado Fernández.

Amplias líneas de negocio

IGC alerta de que la narcoindustria en zonas como Almería ha ampliado sus líneas de negocio con «la introducción de grandes cantidades de estupefacientes se suma ahora el tráfico irregular de personas, que en muchos casos es incluso más lucrativo».

Según ha explicado Daniel Fernández, se detectan, cada vez con mayor frecuencia, «embarcaciones que trasladan de forma clandestina a inmigrantes desde aguas internacionales hasta las playas andaluzas, tras cobrarles entre 3.000 y 5.000 euros por persona. Cada viaje puede generar una media de 45.000 euros». Además de Almería, la asociación señala al Campo de Gibraltar, la costa de Granada o ciertas zonas rurales como «puntos neurálgicos» del crimen organizado. «Las mafias controlan los tiempos, adaptan sus métodos y usan medios con los que nosotros no podemos competir sin un cambio urgente en las estrategias de seguridad», ha señalado Fernández.

Para poder combatir a estas mafias, IGC insiste en que «no basta con dotar a las unidades de medios similares a los empleados por los narcos». En opinión de la asociación, los guardias civiles «deben contar con ventaja tecnológica, personal altamente especializado, inteligencia operativa y respaldo político firme para estar en condiciones de ganar esta batalla». Para ello, piden «más personal, más medios, más formación y más presencia sobre el terreno. La Administración tiene que recuperar el control», manifiesta.

Además, la asociación profesional considera que, mientras el crimen organizado aumenta su capacidad logística, «desde el Ministerio del Interior se emitan mensajes autocomplacientes que no reflejan la realidad operativa». Desde IGC aseguran que «la presión sobre los efectivos del Cuerpo es constante y creciente, y que buena parte del éxito reciente en la contención de estas redes se debe exclusivamente a la profesionalidad y entrega de los agentes». Finalmente, zanjan que «nuestros compañeros no pueden seguir haciendo milagros. Hay que abandonar los discursos triunfalistas y apostar por una inversión real y sostenida. No puede ser que cada intervención de la Guardia Civil parezca una operación de riesgo sin respaldo suficiente».

Investigación abierta

A preguntas de los medios sobre este episodio, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, indica agentes de la Guardia Civil ya están investigando los hechos sin que haya ningún detenido. Además de la incautación de la nave, se recogieron 1.000 litros de combustible. «Se intentará hallar a los responsables», subraya Martín.

Toda vez que ha recordado que la provincia se encuentra incluida en el Plan de Lucha contra el Narcotráfico. «Este plan comenzó en el Campo de Gibraltar y que ahora se ha extendido a otras provincias como la nuestra, que se beneficia de una mayor inyección de recursos económicos, medios personales y materiales para la investigación y el seguimiento en la lucha contra el narcotráfico». Además, en este ámbito, Martín ha insistido en que también incluyen «a las redes logísticas del petaqueo».