El ministro inaugura Infoagro sin dar las respuestas que le demanda el campo Luis Planas alabó el empuje de la agricultura almeriense, su carácter emprendedor e innovador y su peso en la exportación agroalimentaria nacional pero se olvidó de hablar de la rebaja fiscal que le solicita el campo de la provincia de Almería J. E. R. Jueves, 23 mayo 2019, 01:41

La feria de la agricultura intensiva Infoagro Exhibition, un evento de carácter internacional que crece edición tras edición, abrió sus puertas ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, donde se desarrollará hasta el próximo viernes. Para su inauguración contó, entre otras autoridades, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Fue, como el mismo dijo, la primera vez que visitó Almería como ministro, y «espero que no sea la última», apuntó. No obstante, para Planas no es desconocida esta tierra ya que si tuvo la oportunidad de visitarla siendo consejero andaluz de Agricultura.

El campo estaba expectante ante la visita del ministro. No en vano, desde que se publicase la Orden con la reducción de los índices de Rendimiento Neto para las actividades Agrícolas y Ganaderas, sin cubrir las pretensiones de los agricultores y ganaderos de la provincia, las organizaciones agrarias Asaja y Coag, iniciaron los trámites para solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, como al de Hacienda, que tomaran en cuenta las circunstancias excepcionales acontecida en la actividad agraria almeriense y redujesen las imposiciones fiscales al agro en el actual ejercicio de la Declaración de la Renta. Así, solicitaron que se llevara a cabo una modificación a través de la corrección de errores.

Pues bien, el ministro de Agricultura tuvo la ocasión ayer de ofrecer una respuesta al campo, en este sentido. Sin embargo, consideró obviar el asunto en su discurso y centrarse en alabar la horticultura almeriense, su capacidad de esfuerzo para adaptarse a los cambios, su carácter emprendedor e innovador y su posición como ejemplo a seguir en materia de uso del agua para el riego, entre otros aspectos. Planas, así, mantuvo la incertidumbre en el campo y no mostró sus 'cartas', manteniendo la incógnita de si atenderá el Gobierno central la demanda del campo en cuanto a la rebaja fiscal que se le solicita, o finalmente dejará las cosas como están.

En la inauguración también estuvo presente el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. Todos ellos estuvieron acompañados, entre otros, por el subdelegado del Gobierno central en Almería, Manuel De la Fuente; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez; la delegada territorial de Agricultura, Aránzazu Martín, así como de los alcaldes de los principales municipios agrícolas de la provincia como Manuel Cortés, alcalde de Adra y Francisco Góngora, alcalde de El Ejido.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, durante su intervención, aseguró que seguirán trabajando para que la feria continúe «siendo mucho mejor», y colaborando con el resto de las administraciones públicas para cuidar todos aquellos aspectos que mejoran la agricultura, que es «lo más importante que tenemos en la provincia de Almería». Si «no cuidamos la agricultura, y se pierde, Almería pasará una pulmonía».

Por su parte, el presidente de Diputación, Javier Aureliano García, quien participó también en el turno de intervenciones durante el acto inaugural de la feria, dejó constancia de que la agricultura es el principal pilar económico de la provincia. «Innovación y desarrollo durante tantos años que han llevado a este sector a ser el más importante». García puso de relieve el peso de las exportaciones almerienses en el conjunto de las ventas de productos agroalimentarios nacionales al exterior.

Hora de las administraciones

El presidente de Diputación, no pasó por alto las necesidades de esta tierra y su sector agrícola, tales como la limpieza del campo, caminos rurales y cambio generacional. Por ello, resaltó la iniciativa de la Junta de Andalucía por financiar al 100% la mejora de vías rurales. García insistió en que «a los agricultores no les podemos pedir nada más porque han hecho esfuerzo de sobra para adaptarse a la agricultura limpia e innovar. Llega la hora de las administraciones, de que tomemos el pulso y nos preocupemos por ellos, que hacen marca de nuestro país». Las administraciones «nos debemos girar y atender a lo que demandan». Al hilo, el presidente de la Diputación sí mencionó la rebaja fiscal que solicitan y que corresponde al Gobierno central darle respuesta.