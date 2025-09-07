Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Media provincia de Almería, en aviso amarillo por lluvia este domingo

Las comarcas del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Tabernas se mantienen en alerta hasta la noche y el martes se prevén fuertes vientos en todo el litoral almeriense

A. A.

Almería

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:40

La Agencia Estata de Meteorología (Aemet) ha activado durante la tarde de este domingo el aviso amarillo por riesgo de lluvias y tormentas en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora, Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas. En definitiva, más de media provincia.

El aviso, según ha publicado la Aemet, está vigente desde este mediodía en las mencionadas áreas de la provincia de Almería hasta las 21 horas por lo que desde Emergencias 112 Andalucía se llama a la ciudadanía a extremar la precaución.

De acuerdo a los pronósticos de la Agencia Estatal, la probabilidad de precipitaciones en estas comarcas almerienses alcanza hasta el 70%, si bien, el riesgo de tormenta se ubica, concretamente, en el Norte, en el entorno del Almanzora y Los Vélez.

Estas zonas de la provincia, junto a varias comarcas de la vecina Región de Murcia son las únicas en alerta en esta jornada de domingo, en base a la información de la Aemet. La jornada del lunes, sin embargo, la alerta se disipa, centrándese las zonas de mayor riesgo en el Levante y Noreste peninsular.

El martes, en cambio, el aviso vuelve a la provincia de Almería aunque, en este caso, por fenómenos costeros que afectarán a todo el litoral almeriense. Se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la costa (fuerza 7) con oleaje de dos a tres metros.

Te puede interesar

