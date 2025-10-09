El Marchal de Antón López ya se prepara para sus Fiestas Patronales

La pedanía enixera tendrá sus festejos desde este viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre

Javier Cortés Enix Jueves, 9 de octubre 2025, 17:09

El Ayuntamiento de Enix organizó recientemente una gran programación para las Fiestas Patronales de El Marchal de Antón López en honor de Santa Teresa de Jesús. Unos festejos que comenzarán este viernes 10 de octubre y se extenderán hasta el domingo 12 de octubre.

Este viernes, El Marchal contará con el repique de campanas y el chupinazo anunciador de las fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús y la inauguración de la Feria del Mediodía, ambas a las 13.00 horas.

Por la noche, a partir de las 22.30 horas, el Marchal dará paso al gran baile, amenizado por la orquesta Fabula Show, el pregón oficial de las fiestas a cargo de Valentín López Martínez, y para finalizar la jornada se realizará la coronación de las reinas, rey y abuela de las fiestas 2025.

Por su parte, el sábado arrancará a las 10.30 horas con el II Torneo Fútbol Indoor 5x5, en la pista multideporte, con las categorías: potito e infantil. Juegos populares y talleres, en la antigua era, IV Concurso 'Masterchef Senior', en la Plaza Nueva, feria del mediodía.

Y ya por la tarde se realizará el IV Torneo de Videojuegos, en el Centro de Usos Múltiples, gran tardeo amenizado por el Grupo 'La Huella' y baile amenizado por las orquestas 'Pentagrama' y 'Fabula Show'.

Para el domingo, el Marchal tiene previsto un variado programa de actividades empezando a las 9.00 horas de la mañana con la gran diana floreada por la Banda de la A. C. San Nicolás de Bari de Alhama de Almería, acompañada de cabezudos, siguiendo con el recibimiento a los peregrinos 'Amigos de Santa Teresa'.

Despueés se realizará la santa misa mayor en honor de Santa Teresa de Jesús, cantada por el Coro Algarabía, y posteriormente se realizará la procesión con las imágenes de la Patrona Santa Teresa y la Purísima Concepción, acompañada por la Banda de la A. C. San Nicolás de Bari de Alhama de Almería y miembros de la Brigada Rey Alfonso XIII.

Para finalizar la jornada, El Marchal contará con feria del mediodía y verbena popular amenizada por Carmen Mari y su acordeón sobre las 16.00 horas.