Maniatado y golpeado: así ha sido la trágica aparición de Antonio Campos

La muerte del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, Antonio Campos, es, todavía, una incógnita pendiente a resolver por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, que trabaja a contrarreloj para esclarecer los motivos de su desaparición y, a posteriori, su muerte violenta.

Las primeras horas han sido cruciales. El cuerpo sin vida se halló durante la madrugada de este lunes maniatado y con golpes en el interior del maletero de su coche, por lo que tuvo que ser dirigido hasta el Instituto de Medicina Legal (IML), donde todavía continúa, para practicarle la autopsia que determinará las causas del fallecimiento.

Campos planeaba viajar este fin de semana a Granada. Era muy devoto de la Virgen de las Angustias y había organizado un viaje para no perderse los actos en honor a la patrona granadina. Sin embargo, su vida se truncó la noche del sábado. Las cámaras del municipio de Berja le grabaron por última vez a las 21:00 horas, cuando salía en su vehículo de un aparcamiento. Nada hacía presagiar su fatal desenlace.

Ayer, domingo, por la mañana, amigas de Antonio Campos dieron la voz de alarma después de que no se presentara en Granada. Inicialmente se publicó en redes sociales la búsqueda del vehículo en el que viajaba. Posteriormente, se amplió la información para dar con el paradero del virgitano. Entonces, se interpuso una denuncia ante las autoridades y los vecinos decidieron organizar batidas por cada rincón de Berja.

No quedó ni una calle por explorar en Berja. Allí no había rastro de Antonio Campos y se barajó la posibilidad de que hubiera tenido un accidente con su vehículo. Entonces, decidieron ampliar el radio de búsqueda hasta El Ejido. En esta zona llegó la peor de las noticias. Varios vecinos que se aproximaron hasta la calle Mirasol (El Ejido), en la barriada de San Agustín, donde se ubican varias cooperativas hortícolas, localizaron su coche. Estaba completamente cerrado y no se podía abrir. Una llamada a la Guardia Civil movilizó a los agentes que forzaron la cerradura y, tras la inspección del vehículo, hallaron al virgitano sin vida en el maletero con signos de violencia.

Fuentes cercanas apuntan a IDEAL que en el momento del hallazgo, en el entorno del vehículo habrían aparecido latas de cerveza. No obstante, las cámaras de videovigilancia que protegen la zona son un elemento esencial que ayudarán en la investigación de la Guardia Civil, que barajan un presunto caso de homicidio.

Ahora, los agentes de la Benemérita trabajan para esclarecer las causas y localizar el paradero del presunto o presuntos responsables de la muerte de Antonio Campos.