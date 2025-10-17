Juan y Medio, Medalla de Oro de la Provincia de Almería Los máximos reconocimientos que entrega la Diputación de Almería recaen este año, además, en RVFV, Sheila Hernández, Agrobío y Cooperación 2005

La celebración del orgullo de ser almerienses se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Balanegra con el acto de entrega de las Medallas de la Provincia 2025 de la Diputación de Almería. El pabellón del municipio almeriense más joven acogerá un solemne y emotivo acto con el que se premia y ensalza el trabajo de las personas, instituciones y entidades que con su entrega y talento contribuyen a la prosperidad de todos los municipios de Almería, ha indicado la institución supramunicipal este viernes en una nota.

Como gran novedad, de forma complementaria al acto central con la concesión de las Medallas, se organizará en Balanegra una jornada de convivencia que incluirá diferentes actividades con acento almeriense como actuaciones musicales con folclore y flamenco, una muestra de empresas de 'Sabores Almería' y creadores de 'Talento Almeriense', o con unas migas populares para disfrutar del plato por antonomasia de nuestra tierra con la II edición de la Jornada Provincial de Cocina Tradicional Almeriense.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, propondrá al Pleno los candidatos a Medallas de la Provincia de este año, con las que se destaca, a través de cinco categorías diferentes, la labor que los homenajeados realizan en beneficio del crecimiento y desarrollo de la provincia. Así, en este 2025 se quiere reconocer a Juan y Medio con la Medalla de Oro de la Provincia. La Medalla de la Cultura se propone para RVFV; la Medalla de lo Social, para Sheila Hernández Torres; la Medalla de la Agricultura, para Agrobío; y la Medalla del Deporte, para Cooperación 2005.

El presidente de la Diputación de Almería ha puesto en valor la trascendencia de conmemorar el día de la provincia con la entrega de estas medallas: «Se convierte en una magnífica ocasión para celebrar lo que nos une y diferencia a todos los almerienses. Con este acto reivindicamos nuestra identidad, el amor y la pasión que sentimos por nuestra tierra a través de personas, entidades o instituciones que son un ejemplo para toda la sociedad por la excelencia de su trabajo. Es un día en el que festejamos el profundo orgullo que sentimos por ser almerienses».

«Este año queremos dar un paso más y que la celebración del Día de la Provincia se convierta en una gran fiesta abierta a toda la sociedad para que los almerienses puedan disfrutar de numerosas actividades encaminadas a celebrar el orgullo por nuestra tierra. Balanegra se llenará de alegría con una celebración multitudinaria con actividades culturales y gastronómicas dirigidas a todos los públicos», ha añadido García.

Sobre las personas y entidades que serán distinguidas este año, ha destacado que «todas son merecedoras de estos premios porque cada uno de ellos, desde su campo de acción, difunden más allá de nuestra geografía la idiosincrasia y valores que caracterizan a la sociedad almeriense como una tierra acogedora llena de oportunidades. Todos son una fuente de inspiración para los almerienses».

En este sentido, el presidente ha elogiado la trayectoria profesional de Juan y Medio, que arranca en los años ochenta y que le ha consolidado «como uno de los comunicadores más queridos por el público gracias a su naturalidad, sentido del humor y la sensibilidad especial que demuestra por las personas mayores«. »Su programa de televisión se ha convertido en una herramienta de cohesión social desde la televisión pública andaluza. Será un honor entregarle la Medalla de Oro del Día de la Provincia como el reconocimiento de su tierra a sus años de trabajo entreteniendo e informando a todos los ciudadanos», ha finalizado Javier Aureliano García.

Reconocimientos

Juan y Medio, Medalla de Oro de la Provincia: Juan José Bautista Martín, conocido como Juan y Medio, nació en Lúcar, Almería, en 1962. Es uno de los presentadores más populares y queridos por el público de todas las edades gracias a una fructífera carrera que arranca en los años ochenta y que a través de los programas en los que ha participado ha conquistado las sonrisas y los corazones de la audiencia. También destaca en sus facetas como actor, humorista y empresario.

Siempre enarbola la bandera de sus raíces almerienses. Trabajó en el mundo de la música con artistas como Hombres G o Luz Casal y posteriormente se inició en el medio televisivo, primero como 'actor gancho' del mítico programa 'Inocente, inocente' que, más adelante, terminó presentando. Desde entonces, ha participado en programas como 'Punto y medio' o 'Menuda noche, en Canal Sur; o 'El precio justo', '1 contra 100', 'Diario y Medio', 'El amor está en el aire', estos en Antena 3; 'Dos parejas y un destino' o 'Dúos increíbles' en TVE y 'La tarde, aquí y ahora', en Canal Sur.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera cabe destacar la Medalla de Andalucía de Solidaridad y Concordia por la Junta de Andalucía, una distinción que quiso compartir con su audiencia y a la que muy pronto se sumará la Medalla de Oro de la Provincia de la Diputación de Almería como el reconocimiento de su tierra al talento, compromiso y los valores del almeriensismo de los que hace gala en cada proyecto que emprende.

RVFV, Medalla de la Cultura: Rafael Ruiz Amador, más conocido por su nombre artístico RVFV, es un cantautor español. Creció en el barrio de Pescadería. Aunque debutó en la música en 2017, saltó a la fama en 2019 con su hit 'Prendío', que tuvo millones de visualizaciones y se hizo con el disco de platino. Dos meses más tarde publicó 'Mirándote', convirtiéndose en un éxito en Youtube. En 2022, RVFV lanzó su álbum debut, 'Nastu' con quince sencillos. En 2024, RVFV lanzó su segundo álbum, titulado 'El tiburón' con veinte sencillos y con colaboraciones de otros artistas como Lola Índigo y David Bisbal.

Los Premios Odeón reconocieron su primer EP como mejor canción de música urbana y fue reconocido como mejor artista urbano revelación. Además, participó en La Voz Kids 2025 como asesor del equipo de Lola Índigo.

Sheila Hernández Torres, Medalla de lo Social: Sheila Hernández Torres se ha convertido en una de las influencers del ámbito de la comunicación con más impacto y seguidores en nuestro país. Estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla. Es conocida por haber fundado un medio digital atípico de referencia, es.decirdiario, que nació con el propósito de informar y lo está consiguiendo, con casi 1 millón de seguidores.

Además de ejercer de periodista, también trabaja de manera simultánea como community manager para diferentes empresas, instituciones públicas y es colaboradora de tertulias en Telecinco. Fue elegida por la revista Forbes como una de los Top100 Creatives in Business en 2022. Ha formado parte de las TED Talks y es.decirdiario ha ganado el Premio Blogosur al Mejor Perfil de Actualidad y Deportes de Andalucía. En sus informaciones muestra una sensibilidad especial por causas que promueven la solidaridad y justicia social.

Agrobío, Medalla de la Agricultura: Empresa de referencia internacional especializada en la producción y comercialización de fauna auxiliar para el control biológico de plagas y colmenas de abejorros para la polinización natural en cultivos agrícolas. Su actividad es crucial para impulsar una agricultura sostenible, con residuo cero y que garantiza la seguridad agroalimentaria. AGROBIO se dedica a la cría de insectos beneficiosos y abejorros en su biofábrica, replicando condiciones naturales para asegurar la máxima calidad y vigor de los organismos. Esta labor ha sido fundamental para transformar el modelo agrícola almeriense.

La empresa se distingue por su fuerte y constante apuesta por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), que le permite desarrollar nuevas herramientas y protocolos para un control biológico más eficaz y temprano. Es una de las principales productoras mundiales de su sector. Exporta el talento y nuestro modelo agrícola a 35 países convirtiéndose en un potente referente de la excelencia e innovación que constituye el agro almeriense en el panorama internacional.

Cooperación 2005, Medalla del Deporte: Cooperación 2005 cuenta con una sólida trayectoria de 25 años en la gestión integral de servicios deportivos, sociales, de ocio y salvamento y socorrismo, tanto para administraciones públicas como para entidades privadas. Se crea a raíz de los Juegos Mediterráneos de Almería de 2005, el evento deportivo de mayor eco e importancia en la historia de la provincia, efeméride que sigue vigente en su propio nombre.

Su actividad principal es la gestión de instalaciones deportivas, ofreciendo un servicio completo que abarca desde la administración y el personal auxiliar hasta la provisión de logística. Además, gestiona programas de actividad física y deporte con una amplia oferta, promoviendo la salud y el equilibrio integral entre sus usuarios.