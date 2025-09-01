Indignación en Las Negras: sin luz en los bares en plena temporada de verano Este lunes se ha interrumpido el servicio entre las 6:30 y las 13:30 horas y está prevista otra interrupción del suministro el jueves 4, que se prolongará hasta primera hora de la tarde del viernes

El sector turístico de Las Negras vive con preocupación los cortes de suministro eléctrico que Endesa ha programado en pleno mes de septiembre, cuando aún se mantiene una notable afluencia de visitantes en esta localidad nijareña.

Este lunes, vecinos, hosteleros y hoteleros han permanecido sin luz durante siete horas, desde las 6:30 hasta las 13:30 horas. Aunque la actividad pudo retomarse a mediodía, la situación se agravará a partir del jueves, día 4, cuando está prevista una nueva interrupción que se prolongará hasta la tarde del viernes, 5.

«Sería tanto como obligarnos a cerrar durante dos días, además de poner en riesgo todos los productos de alimentación que necesitan frío para su conservación», advierten desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), que califica la medida de «incomprensible».

Los empresarios turísticos aseguran no entender la «urgencia» de estos trabajos de mantenimiento, que consideran evitables en plena temporada alta. «No es razonable que Endesa programe cortes de luz en días y horas tan lesivas para el sector y molestas para una población que todavía está de veraneo en Las Negras», añaden.

Ashal insiste en que llevan años reclamando coordinación con la compañía eléctrica para planificar los cortes en fechas y franjas horarias menos perjudiciales. «Sabemos que los trabajos de mantenimiento son necesarios, pero pedimos que se nos consulte previamente para poder consensuar la mejor manera de realizarlos», subrayan.

Algunos hosteleros han iniciado ya reclamaciones formales ante Endesa, aunque, de momento, no han recibido respuesta.

