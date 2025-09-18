Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Impulsan el crecimiento empresarial con ayudas de 100.000 euros a mujeres emprendedoras

La Diputación de Almería pone en marcha una convocatoria para diferentes proyectos de la provincia

M. T.

Almería

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:39

La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a mujeres empresarias, autónomas y profesionales de la provincia. El objetivo es favorecer el mantenimiento de sus negocios, reforzar el autoempleo femenino y contribuir al desarrollo económico de los municipios más pequeños.

Como ha detallado la diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, la Diputación ha aprobado una línea de ayudas para las mujeres empresarias de la provincia: «Se han aprobado 100.000 euros para diferentes proyectos de empresarias de la provincia, pudiendo cada una optar a mil euros por solicitud. El objetivo principal es fomentar y potenciar el tejido empresarial de la provincia de Almería y asentar la población, a la vez que se facilita el desarrollo empresarial de la mujer en la provincia. El papel de las mujeres es clave para el desarrollo del mundo rural. Por eso, desde la Diputación ponemos a disposición de todas las empresarias de la provincia estas ayudas, igualando así oportunidades entre los 103 municipios de Almería», ha añadido la diputada de Igualdad y Familia.

La convocatoria cuenta con una inversión de 100.000 euros, con un máximo de 1.000 euros por beneficiaria, que podrán destinarse a gastos de alquiler del local, suministros de agua, luz, teléfono e internet, tasas municipales por venta ambulante o ferias, y combustible en actividades de transporte de mercancías y agrícolas.

Podrán optar a estas ayudas las mujeres autónomas y profesionales que desarrollen su actividad en municipios de hasta 5.000 habitantes y estén empadronadas en ellos durante todo el año 2025. Se hará en régimen de concurrencia competitiva, con especial prioridad para las solicitantes de los municipios más pequeños y para las inscritas en la Red de Empresarias de Almería (REDEA).

El plazo de solicitud es de un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se tramitará exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación.

Además, desde el área de Igualdad de la Diputación se ha realizado diferentes programas de fomento de actividades económicas de autoempleo y promoción de empresarias. Así, el año 2015 se creó la Red de Empresarias de Almería REDEA, un proyecto que agrupa a empresarias, autónomas y profesionales de diferentes municipios de la provincia de Almería con el objetivo de potenciar su actividad económica.

