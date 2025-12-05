Hallan en Roquetas armas de guerra a uno de los detenidos por el doble crimen de Lorca

La Guardia Civil ha hallado armas de guerra en el domicilio de Roquetas de Mar de uno de los tres detenidos por la muerte de ... dos personas cuyos cuerpos fueron hallados a principios del pasado octubre en Lorca (Murcia), uno de ellos dentro del maletero de un coche.

Dos de los arrestados se encuentran en prisión y el tercero ha sido puesto en libertad con cargos a la espera de la celebración del juicio.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que los implicados «no se pusieron de acuerdo» en un negocio delictivo entre organizaciones criminales, supuestamente relacionado con el tráfico de drogas, y que el doble homicidio se produjo en un mismo espacio, aunque los cadáveres aparecieron en lugares diferentes.

Fruto de la operación, el Instituto Armado ha incautado un arma corta de calibre 9 mm y dos subfusiles, uno de 9 mm y otro de 7,62 mm, calificado como arma de guerra y capaz de atravesar un chaleco antibalas, así como variada munición.

Así lo han dado a conocer este viernes el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; el coronel jefe de la Guardia Civil en la Región, Francisco Pulido, y la teniente oficial de Caso Paula Segura, en una rueda de prensa.

La operación, denominada 'Mango 25', arrancó el pasado 7 de octubre, cuando con apenas una hora de diferencia fueron hallados dos cuerpos sin vida con heridas de armas de fuego, uno en las inmediaciones de una finca en Lorca y el otro en el interior de un vehículo detenido en la carretera RM-322, a la altura de la pedanía de Ramonete.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron los efectivos de las patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita, y, posteriormente, se desplegaron especialistas en Policía Judicial, que se hicieron cargo de la investigación.

Los primeros pasos de la operación se llevaron a cabo 'in situ', donde los especialistas del Laboratorio de Criminalística y del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Águilas efectuaron sendas inspecciones técnico-oculares en los lugares donde fueron hallados los cadáveres.

Unas semanas después, tras analizar todos los indicios obtenidos, los investigadores comenzaron a seguir la pista a tres personas con un dilatado historial delictivo por su posible autoría del doble homicidio.

La Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación, en la que han participado más de medio centenar de efectivos, entre ellos los integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), dada la peligrosidad de los sospechosos.

Detenciones en Roquetas, Lorca y Murcia

En la madrugada del pasado miércoles, 3 de diciembre, se puso en marcha la fase de explotación, en la que se efectuaron de forma simultánea tres actuaciones.

Así, se practicó la entrada y el registro de un domicilio en Roquetas de Mar, en el que residía el principal sospechoso, a la vez que los otros dos sospechosos fueron arrestados en Lorca y Murcia.

A estos tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio doloso y tenencia ilícita de armas. A uno de ellos, además, los delitos de falsificación de placas de matrícula y sustracción de vehículo.

En el registro efectuado en el domicilio almeriense, los guardias civiles también hallaron a otras dos personas, que no tienen relación con los hechos investigados, pero también han sido detenidas como presuntas autoras de delito de tenencia ilícita de armas, ya que en la vivienda se han intervenido varias armas de fuego y munición.

En concreto, los investigadores, con el apoyo de canes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil adiestrados en la búsqueda de armas de fuego, hallaron en el domicilio de Roquetas de Mar una pistola de calibre 9 mm y dos subfusiles de los calibres 9 mm y 7,62 mm, así como variada munición.

Como muestra de la «agresividad» con la que actuaban los arrestados, Pulido ha mencionado que, al entrar la Guardia Civil a la vivienda de Roquetas de Mar para proceder al registro, uno de ellos portaba un arma de fuego en la mano.

Todo apunta, según ha señalado Segura a preguntas de los medios de comunicación, a que los implicados intentaron llegar a un acuerdo sin éxito y se produjo un tiroteo con resultado de dos muertos. Se descarta la implicación de la mafia, ha añadido Pulido.

El coronel ha explicado que la operación, que aún continúa abierta ya que no se descartan más detenciones, ha sido fruto de un «esfuerzo extraordinario» por parte de los agentes.

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha felicitado a la Guardia Civil por «sacar de las calles a tres peligrosos criminales» y ha enviado un «mensaje de tranquilidad» a la población porque «su seguridad está garantizada» gracias a la «magnífica» de la Benemérita.