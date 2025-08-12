La Guardia Civil detecta varios casos de hurtos a personas vulnerables en Almería Utilizaban métodos de engaño, haciéndose pasar por falsos compradores de oro, o técnicas de distracción para sustraer los monederos de los bolsos

La Guardia Civil de Almería ha detectado, en el último mes, varios casos de hurto a personas mayores mediante distintos métodos de engaño en localidades con afluencia turística o con eventos destacados. En estos delitos, los autores aprovechan para establecer contacto físico y sustraer discretamente objetos de valor, o bien se hacen pasar por vendedores o tasadores para acceder a las viviendas y apropiarse de joyas u otros efectos.

El caso más reciente se produjo el pasado 8 de agosto en el mercadillo de la localidad de Serón, cuando dos personas se aproximaron, aparentemente de forma fortuita, a un hombre que caminaba portando una bicicleta. Tras provocar que perdiera el equilibrio y bajo el pretexto de auxiliarlo, uno de los autores aprovechó la ocasión para sustraer de una de las alforjas de la bicicleta una cartera que contenía 450 euros.

Otro de los casos tuvo lugar el 5 de agosto, a las 9:39 horas, cuando una mujer de 82 años regresaba a su vivienda tras salir del banco. En una calle próxima a su domicilio, en Aguadulce (Roquetas de Mar), fue abordada mediante engaño por otra mujer, quien logró que la invitara a entrar en su casa para mostrarle sus joyas. La autora persuadió a la víctima haciéndole creer que dos hombres que aguardaban en un vehículo cercano eran expertos que podían tasar el oro. Posteriormente, cuando las joyas fueron trasladadas al vehículo para su exhibición, los dos varones que se encontraban en su interior se las arrebataron y todos se dieron a la fuga.

Otro suceso se registró el pasado 16 de julio en el mercadillo semanal de la localidad de Cantoria. En este caso, una joven inició una conversación amistosa con la víctima y, tras observar que guardaba su monedero en el interior del bolso, aprovechó un momento de descuido para sustraerlo.

En todos los casos, los autores habrían realizado una observación previa de sus víctimas para, posteriormente, ejecutar la acción delictiva adoptando una conducta que aparentara total naturalidad, con el fin de evitar levantar sospechas. Los equipos de investigación de la Guardia Civil, en coordinación con las distintas unidades territoriales de la provincia de Almería y tras la obtención de indicios mediante la inspección ocular de los lugares de los hechos y entrevistas a posibles testigos, lograron, a través de las diligencias instruidas por los agentes del Puesto de Albox, la identificación de dos personas como presuntas autoras de los ilícitos investigados. Finalmente, han sido investigados un hombre de 35 años y una mujer de 34 como presuntos autores de un delito de hurto continuado. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y recuperar los efectos sustraídos.

Prevención y seguridad a través del Plan Mayor Seguridad

Esta operación se enmarca en el Plan Integral de Lucha contra la Delincuencia, centrado en la investigación, resolución y prevención de delitos cometidos contra el patrimonio en la comarca almeriense del Valle del Almanzora. En esta ocasión, la colaboración ciudadana ha sido determinante para identificar a los autores y esclarecer los hechos. Asimismo, estas actuaciones forman parte de la estrategia de la Guardia Civil en el marco del Plan Mayor Seguridad, cuyo objetivo es difundir y sensibilizar al colectivo de personas mayores sobre problemáticas específicas. Este plan consiste en la activación de medidas orientadas a mejorar la información que reciben tanto las personas mayores como su entorno sobre los riesgos de seguridad que les afectan, así como sobre los medios que la sociedad pone a su disposición para su protección. Entre estas medidas se incluye la especial sensibilidad a la hora de recoger denuncias por este tipo de hechos.

La Guardia Civil mantiene activa su labor preventiva mediante diversas actividades en centros oficiales de toda la provincia de Almería, incluidas las localidades de la comarca del Valle del Almanzora. En este sentido, recientemente se han impartido charlas informativas y está previsto continuar con estas jornadas, dirigidas a reforzar la seguridad de las personas mayores y prevenir los delitos que con mayor frecuencia afectan a personas especialmente vulnerables.

Consejos de seguridad

En caso de ser víctima de un delito de estas características se recomienda contactar de forma inmediata con la Guardia Civil a través del teléfono 062, facilitando toda la información posible sobre la persona autora del robo, su posible medio de huida y comprobando si falta algún objeto personal. En la vía pública es aconsejable caminar por la parte interior de la acera colocando el bolso en el lado de la pared, utilizar bolsos de asa corta o sin correa, no hacer ostentación de joyas u objetos de valor, proteger el bolso o la cartera en aglomeraciones y verificar cualquier propuesta que se reciba por muy ventajosa que parezca, ante la posibilidad de que sea una estafa.

Durante los viajes conviene llevar consigo la documentación personal, mantener vigilado el equipaje y pertenencias, no permitir que personas no acreditadas manipulen el equipaje y no transportar objetos de desconocidos. En el domicilio es fundamental comprobar la identidad de las personas antes de abrir la puerta o el portero automático, instalar mirilla si no se dispone de ella, verificar la identidad de quienes digan representar a organismos públicos o asociaciones, desconfiar de visitas inesperadas de supuestos técnicos si no han sido llamadas por usted o su familia y confirmar con el organismo correspondiente antes de permitir reparaciones, revisiones o cobros.

En las entidades bancarias se recomienda no llevar anotadas las claves de las tarjetas, memorizar estos datos, vigilar los alrededores al utilizar cajeros automáticos, evitar mostrar grandes cantidades de dinero en público y procurar ir acompañado para realizar operaciones de importancia. En internet es importante desconfiar de mensajes de supuestas entidades bancarias que soliciten claves o números de tarjeta, realizar compras únicamente en páginas seguras, proteger los datos personales en redes sociales y verificar las grandes ofertas antes de realizar pagos.