Felix finaliza la obra para dar acceso desde la Glorieta de San Roque a la calle Mojonera

J. Cortés Felix Sábado, 23 de agosto 2025

Ya terminó la obra para dar acceso rodado desde la Glorieta San Roque a Calle Mojonera, una obra necesaria y muy demandada por los vecinos para mejorar el tráfico y la seguridad en el municipio de Felix. Un nuevo compromiso realizado por el equipo de Gobierno del Partido Popular presidido por el alcalde Baldomero Martínez.

Asimismo, el Consistorio felisario informó en sus redes sociales que todos los vecinos y conductores que, con motivo de la nueva regulación del tráfico en el municipio, la Calle Llanos tendrá únicamente sentido de circulación hacia la Glorieta de San Roque.

Desde la Glorieta de San Roque, la única salida posible será por la Calle Mojonera. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y optimizar el flujo de vehículos en la zona. Además, el Ayuntamiento de Felix agradece su colaboración y comprensión, y ruegan que se respeten la nueva señalización instalada.

Por otro lado, el municipio de Felix viene de finalizar también sus Fiestas Patronales en honor a San Roque, que se celebraron del 14 al 17 de agosto con una amplia programación de actividades pensadas para toda las familias.