La familia de Antonio Campos: «El detenido no tiene vinculación con Antonio ni nosotros» Los allegados no encuentran aún explicación a este suceso dado que el fallecido tenía sus pertenencias cuando fue encontrado

Nerea Escámez Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

La familia de Antonio Campos ha trasladado este viernes, a través de su portavoz, Encarni, cuñada de la víctima mortal, que el joven detenido no tenía «ninguna vinculación» con el historiador ni con ninguno de los allegados. A su vez, ha asegurado que desde la Guardia Civil les han comunicado que el sospechoso se habría declarado como autor material del crimen del hombre de 54 años de Berja que fue hallado sin vida el pasado lunes en el maletero de su vehículo aparcado en San Agustín, en El Ejido.

«No sabemos nada más, no han querido darnos más información y esperamos a que la justicia, cuando se levante el decreto de sumario, podamos saber algo más», ha valorado porque los allegados no encuentran aún explicación a este luctuoso suceso que ha consternado a su pueblo natal. «Estamos mal, en fase de shock y nos desborda un poco, no terminamos de creernos lo que está sucediendo», indica la familiar de Campos.

Por otra parte, Encarni ha pedido en la televisión «respeto por el dolor que estamos sufriendo», en especial, «por la madre de Antonio, que no sabe nada de esto, vive ajena a la televisión, es una mujer mayor y les pedimos tacto». Así, señala que no tenía constancia de que el virgitano hubiera sufrido «algún tipo de amenaza, él era muy sociable y cercano, no se le ha visto nervioso». De hecho, Campos se encontraba inmerso en un nuevo proyecto de investigación para escribir un libro sobre el patrón del barrio de Castala. «Antonio era buen hijo, buen hermano, buen tío y buen cuñado. Era una persona entregada, rozaba la perfección, era extraordinario, nos han quitado a alguien extraordinario, pedimos que se haga justicia», explica.

Encarni ha expuesto que «no conocemos la identidad del asesino de mi cuñado, desconocemos quién es», relata, toda vez que no comprende lo que ha ocurrido. «Estaba en posesión de varias de sus pertenencias cuando fue encontrado», manifiesta. Asimismo, señalan los golpes recibidos en la cabeza como la causa del fallecimiento.

A su lado, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha pedido «dejar trabajar» a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. «No es necesario especular, ya llegará el momento de que cada uno saque sus conclusiones. Lo que importa es que Antonio Campos no está entre nosotros y nos lo han arrebatado de forma violenta y lo único que puede dar un poco de consuelo es que el que lo haya cometido o los que lo hayan hecho, paguen».

Berja se movilizará esta tarde para pedir «justicia» por el crimen del historiador Antonio Campos. Con esta convocatoria, anunciada a través de las redes sociales, el municipio se reunirá mañana, viernes 3 de octubre, a las 18:30 horas, en la Plaza de la Constitución de Berja. La concentración será «pacífica» con el objetivo de mostrar su apoyo a familiares y seres queridos en la manifestación «de repulsa y solidaridad».