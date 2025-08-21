Exigen «vigilancia diaria» en el Centro de Salud de Berja tras la reyerta que dejó un fallecido y cinco heridos La Junta de Personal del Distrito Poniente rechaza «de forma tajante la versión que habla de una espera de una hora porque no se corresponde con lo ocurrido»

Ideal Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 14:42 Comenta Compartir

La Junta de Personal del Distrito Sanitario Poniente de Almería exige «vigilancia diaria» en el Centro de Salud de Berja, donde se produjo en la madrugada de este lunes la grave reyerta que dejó cinco heridos y un fallecido. La incidencia, ha recordado en un comunicado, se registró en Cerro Matadero poco antes de las dos de la madrugada, activándose de inmediato a Emergencias 112 de Andalucía, Guardia Civil, Policía Local y recursos sanitarios, con derivaciones al Hospital Universitario Poniente y a Torrecárdenas, según su gravedad. La coordinación entre los dispositivos, ha valorado la Junta de Personal, permitió priorizar la asistencia 'in situ' y organizar los traslados con celeridad pese a la nocturnidad y a la simultaneidad de demandas.

«La Junta de Personal quiere dejar claro que la respuesta sanitaria se produjo en los primeros minutos tras el aviso y que la llegada de los equipos se ajustó a los tiempos operativos habituales en emergencias, con una intervención escalonada y eficiente que salvaguardó la atención a las personas heridas. Es por ello que, rechaza de forma tajante la versión que habla de una espera de una hora porque no se corresponde con lo ocurrido», detalla el comunicado.

Asimismo, ante estos hechos, solicita la implantación de un vigilante de seguridad con presencia diaria en el Centro de Salud de Berja, desde la apertura hasta el cierre del dispositivo de atención continuada, con especial atención a las franjas de mayor afluencia para garantizar un control efectivo de accesos, ordenar la sala de espera, velar por el cumplimiento de los circuitos internos y disuadir conductas violentas o intimidatorias.

Finalmente, la representación unitaria del personal traslada su solidaridad a las familias afectadas y mantiene su plena disposición a colaborar con la Administración sanitaria y con los cuerpos y fuerzas de seguridad para reforzar la coordinación interinstitucional y la mejora continua de los dispositivos de Urgencias en el Poniente de Almería.