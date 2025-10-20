Exigen la dimisión de la concejala del PP, Rosa María Baeza, por una presunta obra ilegal en su domicilio

Según los socialistas la edil no habría declarado la totalidad de las obras para pagar menos dinero a las arcas municipales del Consistorio

El Grupo Municipal del PSOE de Felix ha registrado una moción en el Consistorio en la que exigen la dimisión inmediata de la concejala del equipo de Gobierno del PP, Rosa María Baeza, por la realización de unas presuntas obras en su propia vivienda, ya que no contaba con los permisos adecuados.

Los socialistas creen que Baeza, bajo la influencia ilegítima de su cargo político, declaró la realización de una obra menor por un total de 399 euros, por lo que ingresó en las arcas municipales 31,96 euros, pero «la realidad es otra muy distinta» ya que «se han llevado a cabo otras obras, presuntamente, sin la debida licencia o autorización y sin la liquidación económica obligatoria al Ayuntamiento. Unas tasas por las licencias de obras que deben abonar y abonan todos los ciudadanos y ciudadanas».

«No puedes declarar que vas a poner unas losas en una cochera y luego además poner un zócalo de muchos metros cuadrados, hacerte un aseo/baño y la instalación eléctrica correspondiente, aprovechándose presuntamente del cargo público que tiene y para pagar menos dinero al Consistorio».

Para el Grupo Socialista «su permanencia en el cargo es por tanto incompatible con esta actuación urbanística al realizar todas esas obras no solicitadas en su permiso de obras, ya que no solo daña la confianza de todos los vecinos y vecinas de Felix, sino que además daña muy gravemente la credibilidad de esta corporación municipal del PP».

Una credibilidad que también afecta directamente al alcalde, Baldomero Martínez, a quien los socialistas también señalan como responsable de este hecho ya que, al ejercer este las funciones de Urbanismo en el consistorio, era conocedor de esta presunta ilegalidad.

«Por lo que debería dar también las consecuentes explicaciones y sobre todo tomar las medidas legales correspondientes y no convertirse supuestamente en el cómplice necesario de su concejala».

Por su parte, desde el PSOE han propuesto en su moción una «visita guiada urgente» por parte de alguno de los técnicos de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial para que realice «la correspondiente valoración económica de todas las obras realizadas y se lleve a cabo posteriormente la regularización de todos los ingresos correspondientes a las arcas municipales del Ayuntamiento de Felix».