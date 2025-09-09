La excelencia de 'Costa de Almería' a las ferias turísticas más importantes del mundo

M. T. Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Bajo el eslogan 'Almería y ya estaría' la Diputación Provincial promociona la excelencia turística del destino 'Costa de Almería' en los foros profesionales más importantes del mundo. En la recta final del año la oferta turística de la provincia se dará a conocer en ferias de repercusión internacional en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca o Portugal, así como en numerosas ciudades españolas.

Estas acciones se enmarcan en la ambiciosa estrategia de promoción del destino que lleva a cabo el Servicio Provincial de Turismo de Diputación con el objetivo de incentivar el turismo en los 103 municipios. De aquí al 4 de diciembre 'Costa de Almería' estará presente en hasta 15 eventos internacionales y nacionales que se dividen entre ferias profesionales y abiertas al público general, y jornadas profesionales dirigidas específicamente a agentes del sector como aerolíneas, turoperadores o agentes turísticos.

La participación de 'Costa de Almería' en estos foros turísticos se complementa con las diferentes acciones promocionales con impactos en los principales medios y soportes de comunicación, tanto nacionales como internacionales, con la campaña 'Almería y ya estaría'. De este modo, la nueva campaña de difusión de 'Costa de Almería' ha tenido repercusión en los principales medios de comunicación como radios, televisiones, prensa escrita, revistas especializadas, medios digitales y redes sociales.

Es por ello, como señala el diputado de Turismo, Fernando Giménez, que «la Diputaciónva a poner en marcha una gran campaña de promoción de 'Costa de Almería' en el mercado británico, en concreto, en las ciudades de Manchester y Liverpool. Se ha elegido Manchester por tratarse de la ciudad británica desde la que más pasajeros recibimos, y Liverpool porque en 2026, por primera vez, contaremos con vuelo directo desde Almería. Así que queremos consolidar y potenciar estos destinos que nos están dando tan buenos resultados».

Del mismo modo, Giménez ha puesto de relieve la importancia de participar con el sello de calidad que representa 'Costa de Almería' en estos eventos internacionales porque «nos permiten contactar de forma directa con el público general que está interesado en visitarnos y con los agentes profesionales del sector que luego se convertirán en los principales prescriptores de nuestro destino en sus países de origen. Estas acciones nos dan la posibilidad de seguir creciendo y consolidando la propuesta turística de la provincia en mercados estratégicos y siempre de la mano de las empresas almerienses del sector».

En este sentido, el diputado ha recordado que «el mercado que representan países como Francia, Alemania o Reino Unido para Almería, en los que tendremos acciones en los próximos meses, es muy interesante. Además, la oferta no masificada basada en la calidad de 'Costa de Almería', con buen clima todo el año y todo tipo de alternativas con especial hincapié en el turismo activo o de segmentos como el golf, hacen que tengamos una muy buena valoración entre los visitantes y profesionales del sector de estos países».

Esta semana 'Costa de Almería' participará en la feria Seatrade Erope en Hamburgo, Alemania y, del 23 al 25 de septiembre, en Top Resa París, Francia. Ya en noviembre el destino almeriense volverá a contar con un espacio en la World Travel Market de Londres, Reino Unido; en Aviareps, Copenhague, Dinamarca; o con las jornadas profesionales en Oporto y Lisboa en Portugal. En diciembre 'Costa de Almería' llevará a cabo una acción especial en Leeds, Reino Unido, una de las ciudades que tienen conexión directa con el Aeropuerto de Almería.

El 4 de diciembre en Leeds, junto con los principales destinos turísticos nacionales, se llevará a cabo la presentación del destino turístico 'Costa de Almería' a los más de 1.000 integrantes del call center de Jet2holidays, compañía especializada en la venta de paquetes vacacionales completos que combinan vuelos, hoteles y traslados. La aerolínea y el turoperador han traído a miles de turistas británicos a Almería, diversificando la oferta turística y fortaleciendo la presencia de la provincia en un mercado clave, siendo, de hecho, el principal mercado internacional de nuestra provincia.

Además, 'Costa de Almería' estará presente por vez primera en el workshop de «Aviareps» en Copenhague. Se trata de un evento anual organizado por la compañía de representación de aerolíneas y turismo, Aviareps, dirigido a la industria de viajes nórdica. Su objetivo es fomentar el crecimiento empresarial mediante la organización de encuentros para que las empresas y los destinos turísticos se conecten con más de 150 profesionales y agentes de viajes de la región, facilitando así el networking, la creación de negocios y la promoción de sus productos y servicios a nivel nórdico.