Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un encendido navideño en Enix. José Juan Mullor

Enix prepara un encendido navideño con licores y dulces

Todo para disfrutar de en el inicio de este mes de diciembre con luces, decoraciones típicas de estas fechas y gastronomía

Javier Cortés

Enix

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:15

Comenta

Enix prepara para este sábado su tradicional encendido navideño, que ya es un clásico para los vecinos del municipio. El Consistorio enixero realiza desde hace ... unos años esta pequeña fiesta navideña en la que se reúnen familias y amigos en la Plaza de la Constitución de Enix y que para este año está previsto que haya desde polvorones y mantecados hasta licores, anís y chocolate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  2. 2 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Garrucha
  3. 3 El jugador de la UDA Aridane estrella su coche en un residencial y da positivo en alcohol
  4. 4 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  5. 5 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  6. 6 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  7. 7 La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial
  8. 8 El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas
  9. 9 Es un bulo: La supuesta ley que ofrece nacionalidad y dinero a inmigrantes
  10. 10 Trabajos a contrarreloj en la Puerta de Purchena para el encendido de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Enix prepara un encendido navideño con licores y dulces

Enix prepara un encendido navideño con licores y dulces