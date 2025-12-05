Enix prepara un encendido navideño con licores y dulces

Enix prepara para este sábado su tradicional encendido navideño, que ya es un clásico para los vecinos del municipio. El Consistorio enixero realiza desde hace ... unos años esta pequeña fiesta navideña en la que se reúnen familias y amigos en la Plaza de la Constitución de Enix y que para este año está previsto que haya desde polvorones y mantecados hasta licores, anís y chocolate.

Todo para disfrutar de en el inicio de este mes de diciembre con luces, decoraciones típicas de estas fechas y gastronomía dulce para esta fiesta navideña en Enix.

Por otro lado, Enix vivió el pasado sábado, 29 de noviembre, uno de sus grandes eventos del año en el municipio: regresaba el ya tradicional concurso de migas, uno de los más llamativos de la comarca del Poniente y de la geografía almeriense.

Una jornada que llenó el municipio de olor a leña, de migas, y de distintos productos que las distintas familias, que participaron, dejaron su granito de arena para elevar la ya quinta edición de este concurso de récord. Al evento llegaron a asistir más de 1.000 personas.