Enix hace balance de sus Fiestas con una de las mayores asistencias de los últimos años El alcalde valora los festejos como una fecha muy significativa, ya que «las Fiestas Patronales de Enix son prácticamente el punto de inflexión del año»

El municipio de Enix finalizaba la tarde de este domingo las Fiestas Patronales del municipio, aunque el programa contaría con una actividad extra: la santa misa en honor a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en el templo parroquial que se organizó este martes 7 de septiembre, a las 17.00 horas. Unos festejos realizados en honor a la Virgen del Rosario y han sido todo un «éxito».

«Este año 2025 posiblemente haya sido de los años que más gente ha habido en las fiestas y que más actividades distintas y para niños hemos hecho», valoraba el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, que remarcaba que «ya nos pasó con las fiestas del Verano (en Enix y en El Marchal de Antón López) y nos ha vuelto a pasar ahora en octubre, más presencia tanto de gente del pueblo como de visitantes, y se pone en valor el Turismo, dado a que hay más alojamientos que años anteriores, teniendo más hospedaje y más visitantes que eligen pasar el fin de semana en las fiestas patronales».

Además, Izquierdo valoró los festejos como una fecha muy significativa, ya que «las Fiestas Patronales de Enix son prácticamente el punto de inflexión del año, para nosotros el verano se alarga hasta la llegada de este evento».

Por su parte, los festejos de Enix en honor a la Virgen del Rosario comenzaron el viernes con fútbol en el Polideportivo Enix y con la lectura del pregón a manos de Juan Antonio López Cebrián, elección de las reinas y reyes de las fiestas, y la abuela del año, para finalizar con una verbena amenizada por las Orquestas Pentagrama y Fábula Show en la Plaza Buenavista.

Durante el fin de semana, el municipio contó con varias actividades como juegos populares por la mañana, la feria del mediodía y las migas populares y Grand Prix y ofrenda floral a la Virgen del Rosario en el templo parroquial (sábado), y diana de gigantes y cabezudos, santa misa y procesión de la Virgen del Rosario y de San Judas Tadeo.