Los dos pueblos de Almería que luchan juntos contra el avance del mar Han unido fuerzas para reclamar a la Dirección General de Costas la regeneración de sus playas, cada vez más castigadas por la erosión, aunque el proyecto definitivo sigue encallado en los trámites administrativos

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:31

Las costas de Almería afrontan un futuro incierto marcado por la pérdida progresiva de metros de playa. Diversos estudios advierten de que el cambio climático, con la subida del nivel del mar y el aumento de temporales, acelerará este fenómeno en los próximos años. Pero no es la única causa. En algunas zonas, la erosión natural y la alteración de los aportes de sedimentos provocada por la construcción de pantanos o infraestructuras han reducido de forma notable la anchura de los arenales. Esta situación amenaza tanto al entorno natural como a la actividad turística y al propio modo de vida de las localidades costeras.

Esto es algo que está ocurriendo en la costa del Levante Almería y, en este sentido, la Corporación de Cuevas del Almanzora aprobó por unanimidad sumarse al Ayuntamiento de Vera para reclamar a la Dirección General de Costas la regeneración de dos de los enclaves más emblemáticos de la comarca, que son el Playazo veratense y la rada o bahía de Quitapellejos, en el frente costero de Palomares.

La iniciativa, debatida en el pleno municipal hace unos meses, partió de una moción en Cuevas que fue respaldada por todas las formaciones políticas, conscientes de que actuar de manera conjunta con Vera incrementa las posibilidades de que el proyecto salga adelante.

Un plan que lleva años encallado

El origen de esta intervención se remonta a 2018, cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió una resolución a favor de la regeneración. Posteriormente, en enero de 2021, Costas publicó el presupuesto base de licitación, con un importe de 3,6 millones de euros.

Sin embargo, cuatro años después, el plan definitivo sigue sin materializarse y continúa atascado en trámites administrativos. Mientras tanto, la erosión costera no se detiene y cada temporal supone un nuevo retroceso en el litoral.

El problema no es nuevo. Tras la puesta en marcha del pantano del Almanzora en 1986, comenzaron a reducirse los aportes naturales de sedimentos hacia la desembocadura del río. Apenas tres años después, en 1989, se detectaron los primeros síntomas de regresión en la playa de Quitapellejos.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó y, en la actualidad, las cifras resultan sorprendentes. Cuevas ha perdido en torno a 50 hectáreas de zona de baño, y en Vera, donde el Playazo llegó a contar con más de 100 metros de anchura, en ocasiones el arenal se reduce a apenas un metro, dejando al mar a las puertas de urbanizaciones y negocios hosteleros.

Actuaciones puntuales

La Dirección General de Costas ha realizado actuaciones puntuales en el Playazo, con una inversión que supera los 2,8 millones de euros en trabajos provisionales de aportes de arena. Una cifra que, sin embargo, se acerca ya a la prevista para la ejecución completa del proyecto.

La recuperación ambiental de la franja litoral entre el puerto de Garrucha y el delta del Almanzora depende de la conclusión de un estudio medioambiental sobre la incidencia de los espigones proyectados, uno de los cuales ya se ha construido, en la posidonia oceánica que habita en los fondos marinos de la zona.

La unión de Cuevas y Vera pretende ser la palanca política y social que empuje a Costas a impulsar la regeneración de estas playas, claves para la economía turística y el disfrute de los vecinos. Mientras tanto, el mar sigue avanzando un poco más cada año que pasa.