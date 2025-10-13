Diputación promociona el destino 'Costa de Almería' como paraíso experiencial El Servicio Provincial de Turismo participa en la V Convención de Turespaña – Cáceres y Andalucía Bike Experiences en Granada

Marcos Tárraga Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 11:19

La Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, continúa con su intensa agenda de promoción turística a nivel nacional con dos citas estratégicas que buscan reforzar el posicionamiento de 'Costa de Almería' tanto en el territorio nacional como en el segmento de turismo activo: la V Convención Turespaña en Cáceres y el IV Foro de Turismo en Bicicleta, «Andalucía BikeXperience», en Granada.

La Diputación de Almería estará presente en la V Convención Turespaña que se celebra en Cáceres. El tema central de esta edición ha sido el turismo de experiencias, manteniendo el foco en la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector.

La participación en este evento, dirigido a organizaciones de gestión de destinos, empresas y organizaciones públicas y privadas, es clave para la estrategia de internacionalización de 'Costa de Almería'.

Desde la Diputación se ha confeccionado una agenda de reuniones bilaterales con los consejeros de Turespaña para afianzar las relaciones con las distintas Oficinas de Turismo en el Extranjero y establecer futuras líneas de promoción.

De forma simultánea, el Servicio Provincial de Turismo participará en el IV Foro de Turismo en Bicicleta «Andalucía BikeXperience». 'Costa de Almería' ha viajado con el objetivo de consolidar su posición en el segmento de turismo activo y el deporte de las dos ruedas.

La acción se compone de mesas redondas, presentaciones, y un workshop en formato inverso para favorecer el networking. Este workshop permitirá a la oferta andaluza dirigirse directamente a touroperadores y agentes de viajes especializados, buscando que Andalucía se posicione como destino preferente para viajes y escapadas futuras.

El objetivo es llamar la atención de profesionales especializados, mostrando los atractivos de la provincia como sus puestas de sol, playas, parques naturales y recursos patrimoniales o gastronómicos.

El diputado de Turismo de la Diputación de Almería ha señalado que «la presencia en Cáceres y en Granada subraya la estrategia de desestacionalización y de captación de turismo de alto valor añadido. Con Turespaña, abrimos la puerta a nuevos mercados internacionales para 'Costa de Almería', y con el Foro de Turismo en Bicicleta, destacamos nuestro potencial como un destino de turismo activo con recursos únicos».

«Estamos presentando a los profesionales del sector los recursos, oportunidades y potencialidades que ofrece 'Costa de Almería' para despertar las emociones de potenciales turistas. Nuestro destino es el más completo y tenemos que llevar esa excelencia a todos los rincones, tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras», ha concluido.