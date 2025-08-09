Diputación mejora dos calles del casco urbano de Pechina Licita el proyecto con el que se renovará las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Bailén y Angustias por 250.000 euros

La Diputación de Almería continúa mejorando las infraestructuras y los servicios de los 103 municipios de la provincia. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos almerienses, el equipo de Gobierno de la Institución Provincial ha dado luz verde a la licitación del proyecto que va a mejorar las infraestructuras de Pechina. Como detalló el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, la Diputación de Almería va a llevar a cabo la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Bailén y Angustias. También se va a renovar la pavimentación con una inversión de 250.000 euros. Rodríguez ha señalado que estas actuaciones van a responder a la «necesidad de modernizar estas infraestructuras tan necesarias para los vecinos de Pechina».

«Desde la Diputación de Almería estamos comprometidos con la mejora de las infraestructuras básicas y la calidad de vida en los municipios de la provincia, reduciendo pérdidas de agua y dotando a Pechina de unas calles más seguras, accesibles y funcionales. Se trata de una obra que responde a una demanda del municipio y que redundará en beneficio directo de los vecinos», añadió Antonio J. Rodríguez.

Los trabajos contemplan la sustitución completa de las conducciones de agua potable y saneamiento para garantizar un suministro más eficiente y seguro. En la calle Bailén se instalará una conducción principal de PVC-O de 200 milímetros y una red de servicio de 90, mientras que en la calle Angustias se colocará una conducción de 90 , además de canalizaciones para saneamiento en PVC de 315 milímetros. También se renovarán los pozos de registro y se instalarán elementos de sectorización e hidrantes contra incendios. Una vez completada la renovación de las redes, se llevará a cabo la pavimentación integral de ambas vías, que contarán con plataforma única a nivel para mejorar la accesibilidad.

El diseño incluye una calzada de 3,5 metros con firme asfáltico y acerados en hormigón armado, separados por rigola de hormigón prefabricado. Además, se repondrán los servicios afectados y se colocará señalización horizontal para ordenar el tráfico y las zonas de aparcamiento.

Así, se pretende la completa renovación integral de las calles, incluyendo las operaciones de renovación de las redes de infraestructuras hidráulicas y la pavimentación de las superficies afectadas por las actuaciones en la Calle Bailén y Calle Angustias. De esta manera, se dotará al municipio de infraestructuras hidráulicas renovadas, reduciendo las pérdidas de agua en el municipio de Pechina, así como la renovación de las pavimentaciones y la restauración y nivelación de su plataforma.