La Diputación expone su modelo de gestión hídrica en la Mesa del Agua del Sureste en Pulpí, de la mano de IDEAL

Marcos Tárraga Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 17:51

El Espacio Escénico de Pulpí ha sido el escenario de la Mesa del Agua del Sureste, una iniciativa del diario IDEAL que ha contado con prestigiosos expertos que han analizado, debatido y reflexionado sobre la importancia del agua en la provincia para sectores estratégicos como la agricultura y para el desarrollo económico de todos los municipios almerienses.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha dado la bienvenida a público y participantes de este encuentro que ha contado con dos mesas redondas: 'Agua y agricultura sostenible' y 'Agua como elemento esencial para el desarrollo económico'. En su intervención, el presidente ha estado acompañado por el delegado de IDEAL en Almería, Miguel Cárceles, y Emilio Matías, de Cajamar, mientras que el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha sido el encargado de clausurar la jornada.

Tomando como referencia las temáticas que se han tratado en este foro de debate, ha expuesto el modelo de gestión de infraestructuras hídricas de la entidad supramunicipal y ha subrayado que «en la hoja de ruta de la Diputación, el agua es la columna vertebral», por lo que está «al lado de estas iniciativas que fomentan el debate, análisis y el conocimiento que nos hace avanzar. Y somos referente mundial en el uso eficiente del agua, así como en multiplicar su productividad. Una realidad que se debe al mérito del trabajo de los hombres y mujeres de nuestro agro».

García ha pormenorizado una serie de datos sobre la productividad que se obtiene de este recurso en la provincia de Almería ya que, con 1 hectómetro cúbico de agua, de un valor cercano a los 500.000 euros, la agricultura almeriense los transforma en más de 37 millones de euros. «El maravilloso ejemplo que nos da la agricultura en el uso eficiente e inteligente del agua lo aplicamos desde la Diputación a la hora de abordar infraestructuras hídricas en los 103 municipios», ha afirmado.

En esta línea, el presidente ha ensalzado la innovación almeriense que ha revertido su realidad como la provincia más árida de la Europa continental, con una media de 200 litros por metro cuadrado al año, con una gestión inteligente; y ha recordado que «una de las inversiones más grandes que ha emprendido la Diputación de Almería en su historia se lleva a cabo en este municipio con más de 2 millones de euros para traer a nuestra provincia, a través de Pulpí, 1,1 hectómetros cúbicos de agua desde la desaladora de Águilas, Murcia. Actuación pionera por la que conectamos las redes de agua de dos regiones» y que va a dotar «de más y mejores recursos hídricos a la provincia y de una nueva interconexión de cuencas en beneficio de todos los almerienses».

Por último, García ha vuelto a mostrar el compromiso de la Diputación con el agua y la agricultura al asegurar que «desde la Diputación, apostamos por compaginar todas las fuentes, por los trasvases, el agua desalada, reutilizadas, superficiales y subterráneas. Y siempre defenderemos los intereses de nuestros agricultores y sus reivindicaciones ante cualquier ataque o ante quien intente suprimir algunas de las fuentes hídricas de nuestro campo, como los trasvases». La Diputación de Almería, ha subrayado, «siempre trabajará y velará para que el agua llegue a todos los pueblos de la provincia y que sectores estratégicos fuentes de riqueza y empleo, como nuestra agricultura, puedan seguir transformando social y económicamente nuestra tierra».